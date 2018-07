L’An 2000 vu par les jeunes de 1962 | Archive INA

Time : 12 mn 27

Synopsis :

Frédéric Carey et Jean-Claude Bergeret interrogent des jeunes de différents milieux sur l’An 2000. Ils abordent des thèmes comme le logement, la guerre et le travail.

Interrogés en 1962, ces enfants âgés d’une dizaine d’années au moment de l’interview imaginent le futur, entre science-fiction et récits visionnaires. Certains sont optimistes : « En tout cas, ce sera plus agréable que le 20ème siècle, que notre époque actuelle. Les maisons, même si ce sont encore des grands immeubles, seront vitrées. Et elles seront plus agréables à habiter que certaines cités d’immeubles maintenant intenables. »

D’autres voient un avenir plus sombre : « J’aurais 54 ans en l’an 2000, j’espère ne pas les avoir mais si je les ai, j’essaierai de vivre avec mon temps. Je suppose que le progrès sera déjà bien loin de ce qu’il y a maintenant. Et j’espère qu’on aura fait beaucoup de choses pour les enfants, qu’on leur donnera un enseignement plus pratique. Pour le progrès ce sera quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l’on fait maintenant. »

Partagée plus de 146 000 fois sur la plateforme sociale, les internautes ont salué la justesse des propos prononcés par ces jeunes bambins. Parmi les commentaires que l’on peut trouver sous la vidéo beaucoup de nostalgie, une certaine admiration et un petit côté :

« C’était mieux avant »

« À l’époque, on choisissait de diffuser à la télé ceux qui s’exprimaient le mieux, aujourd’hui, le but de la télé est inversé : elle cherche ceux qui sont les moins doués pour les ridiculiser et qu’ils soient moqués par le plus grand nombre. »

« J’ai bien aimé revoir ces visages d’enfants… Ils expliquaient pas si mal le devenir… Beaucoup de tendresse infinie pour cette époque qui fut mon enfance… Je garde en Mémoire la musique, les yé-yé, les copains de rue, le tutoiement des voisins, les jeux en pleine rue. Et les portes qu’on ne fermait pas à clé. »

…Ou encore :

« Le premier gosse à lunettes était un visionnaire. En tous cas ils ont de sages paroles. Et savent s’exprimer. »

Âgés d’une soixante d’années aujourd’hui, les enfants interrogés doivent regarder ces images avec une certaine mélancolie.

Maeva Cestele / Neonmag

Source :

http://www.ina.fr/

https://www.neonmag.fr/des-jeunes-en-1962-donnent-leur-vision-de-lan-2000-la-video-de-lina-qui-fait-fureur-sur-facebook-511662.html