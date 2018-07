Rassurez-vous, Le Pentagone a un plan très sérieux en cas d’invasion de zombies

Tout ce qu’il faut savoir sur la stratégie de défense de l’armée américaine pour protéger l’humanité des morts-vivants.

L’armée est depuis toujours l’organe du gouvernement américain qui a réponse à tout, constamment prête à parer à toute éventualité et capable de sortir au débotté un projet en réaction à presque n’importe quel événement, aussi inopiné soit-il. Les Russes ont lancé des missiles nucléaires et il vous faut une solution ? On a ça. Un ambassadeur américain a été kidnappé par des narcotrafiquants ? Pas de problème, on sait quoi faire. Il vous faut une stratégie détaillée pour survivre à une invasion de morts-vivants ? Eh bien ça aussi, c’est prévu.

Aussi incroyable que cela paraisse, le département américain de la Défense a prévu l’éventualité d’une attaque de zombies et le cas où les forces armées devraient éliminer des créatures avides de chair humaine afin de « préserver le caractère sacré de la vie humaine (…) des humains non-zombies. »

Au fin fond du réseau informatique secret de l’armée se dissimule un document non classifié que s’est procuré Foreign Policy, appelé « CONOP 8888 ». Il s’agit d’un plan de survie à une attaque de zombies, un manuel d’instructions pour les cerveaux militaires chargés d’isoler la menace représentée par un véritable catalogue de morts-vivants — des poules-zombies aux zombies végétariens en passant par les « zombies magiques maléfiques »–afin de les détruire.

« Ce plan établit l’attribution des missions dans le cadre d’une planification de mesures d’urgences fictives afin de permettre au centre de commandement stratégique des États-Unis de mettre au point un (plan) exhaustif de lancement d’opérations militaires visant à préserver les humains «non-zombies» des menaces posées par une horde de zombies. », explique le résumé du plan CONOP 8888. « Parce que les zombies représentent une menace pour toute vie humaine non-zombie, (le centre de commandement stratégique) sera préparé à préserver le caractère sacré de la vie humaine et à conduire des opérations d’aide à toute population humaine—y compris à des adversaires traditionnels. »

L’opération CONOP 8888, également appelée « Counter-Zombie Dominance » et datée du 30 avril 2011, n’est absolument pas une blague, même si, évidemment, elle prête à rire. Comme le soulignent ses auteurs dans la section « Avertissement » du document, « Ce plan n’est pas du tout une plaisanterie. »

En 2009 et 2010, les planificateurs militaires affectés au centre de commandement des États-Unis, le U.S. Strategic Command, d’Omaha, dans le Nebraska, cherchaient à imaginer un document original organisant la protection des citoyens dans l’éventualité d’une attaque de quelque nature que ce soit. Les officiers décidèrent que les zombies leur serviraient de muses. « Les planificateurs … savaient que les exemples d’entraînements utilisés dans ces plans doivent prendre en compte les répercussions politiques qui surviennent lorsque le public croit à tort qu’un scénario fictif est un vrai plan d’action. » écrivent les auteurs, qui ajoutent : « Plutôt que de prendre un tel risque en ayant recours, pour former nos troupes d’appoint, aux scénarios fictifs « Tunisie » ou « Nigeria » utilisés à la (Joint Combined Warfighting School), nous avons choisi un scénario totalement impossible que personne ne pourrait prendre par erreur pour un véritable plan. »

Le capitaine de vaisseau Pamela Kunze, porte-parole du centre de commandement stratégique, tout en reconnaissant l’existence de ce document sur un « site Internet sécurisé », s’est efforcée de nous expliquer que le guide de survie aux zombies n’était qu’une idée très créative conçue à des fins d’entraînement. « Le document est identifié comme un outil d’entraînement utilisé dans le cadre d’un exercice de formation interne dans lequel les étudiants apprennent les concepts de base de la planification militaire et le développement des ordres grâce à un scénario fictif destiné à l’entraînement. » écrit-elle dans un mail. « Ce document n’est pas un plan de l’U.S. Strategic Command.»

Ce n’est pas la première fois que les zombies servent d’inspiration aux formateurs ou au public américain. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont déjà élaboré toute une campagne de sensibilisation destinée aux situations d’urgence impliquant des zombies. « Équipez-vous, soyez prévoyant, soyez prêt. », recommande une affiche du CDC sous l’image d’une femme aux yeux morts regardant par-dessus une couverture.

Mais il semble que l’armée en ait eu l’idée la première. Et évidemment, si jamais il y avait une invasion de zombies, elle a un plan.

CONOP 8888 est conçu pour « établir et maintenir une situation de vigilance et de défense visant à protéger l’humanité des zombies. » à en croire son objectif, et, « si nécessaire, conduire des opérations qui, si elles sont exécutées, éradiqueront la menace que posent les zombies à la sécurité humaine. » Enfin, le plan fournit des conseils pour « aider les autorités civiles à maintenir la loi et l’ordre et à restaurer les services de base pendant et après une attaque de zombies. »

Le « scénario le plus menaçant », selon le plan, décrit une situation plutôt sinistre : celle d’une attaque de zombies lors de laquelle il y aurait un très haut niveau de « transmissibilité », un tas de zombies qui mangeraient un tas de gens, des zombies qui infecteraient des humains à grande vitesse, peu ou pas d’immunité et peu de contre-mesures efficaces.

Sous le titre « Résumé de la menace zombie », le document souligne les différentes sortes d’adversaires zombies susceptibles de surgir lors d’une attaque de ce genre. Il s’agit non seulement de :

– Zombies végétariens (« formes de vie zombies issues d’une cause quelconque mais ne présentant aucune menace directe pour les humains car elles ne mangent que des plantes »).

– Zombies magiques maléfiques (« formes de vie zombies créées par des expériences occultes dans le cadre de ce qu’on pourrait également appeler “magie maléfique”»),

…et puis des poules-zombies.

« Aussi ridicule que cela puisse paraître, c’est en réalité le seul type de zombie qui existe vraiment. » explique le plan. Les « CZ » (pour chicken zombies) apparaissent lorsque de vieilles poules devenues incapables de pondre sont euthanasiées au monoxyde de carbone puis enterrées par leurs éleveurs, et qu’elles parviennent à remonter à la surface en creusant avec leurs griffes. « Les CZ sont absolument terrifiantes à voir mais le seul risque qu’elles présentent est celui de convertir les gens au végétarisme en protestation à la cruauté envers les animaux. », observe CONOP 8888.

L’inventaire des morts-vivants comprend également des zombies venus de l’espace, ceux délibérément créés par des ingénieurs en biotechnologie jouant à Frankenstein et des humains infectés par un agent pathogène qui les transforme en zombies.

Le plan passe en revue de façon exhaustive les diverses phases nécessaires pour sauver le monde du règne des zombies et utilise un vocabulaire évoquant celui d’une campagne contre-insurrectionnelle : de « mettre en forme » à « dissuader », « prendre l’initiative », « dominer » puis « stabiliser » pour, enfin, dans la phase finale où il s’agit de gagner les confiances, « restaurer l’autorité civile. » Cette dernière étape comprend la directive suivante : « se préparer au redéploiement des forces pour attaquer les poches de zombies survivants. »

Enfin, « selon les ordres de POTUS et SECDEF », acronymes utilisés par l’armée pour désigner le président des États-Unis et le secrétaire à la Défense, « apporter un soutien aux agences fédérales, d’État et tribales afin de restaurer les services de base dans les zones sinistrées par les zombies. »

Si le mantra de l’armée est « soyez prêt », alors rédiger un guide de survie à une invasion de zombies — même uniquement dans le cadre d’un exercice imaginatif — répond à une certaine logique. « J’espère juste que nous avons investi le même niveau de rigueur intellectuelle en cas de risque d’éclosion d’œuf de dragon. », raille un fonctionnaire de la Défense.

Gordon Lubold / Slate.fr

Traduit par Bérengère Viennot

Nous voilà rassurés, ils ont un plan ! / lol

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Strategic_Command

http://www.slate.fr/story/87111/pentagone-plan-invasion-zombies-pour-de-vrai

https://dailygeekshow.com/conop-8888-pentagone-zombie-invasion-apocalypse/

http://i2.cdn.turner.com/cnn/2014/images/05/16/dod.zombie.apocalypse.plan.pdf

https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2011/05/preparedness-101-zombie-apocalypse/

https://www.20minutes.fr/insolite/1375113-20140514-pentagone-vrai-plan-cas-attaque-zombies

https://www.planet.fr/societe-etats-unis-le-pentagone-a-un-plan-contre-les-zombies.621316.29336.html