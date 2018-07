Quelles sont les cibles privilégiées des moustiques ? (Vidéo)

Time : 1 mn 34

Quelles sont les cibles privilégiées des moustiques ?

Vous vous faites toujours piquer par les moustiques, alors que ceux autour de vous y échappent ? On vous explique pourquoi…

Sur la dizaine d’espèces de moustiques connues en France, seule quelques-unes peuvent piquer. De plus, ce sont uniquement les femelles qui piquent et elles le font pour obtenir des protéines afin de développer leurs œufs.

Mais cela ne résout pas votre problème. Pourquoi les moustiques vous piquent-ils tout le temps et pas votre voisin ? Même si tout le monde peut être piqué par un moustique, certains facteurs augmentent les risques de piqûres. Les personnes qui produisent plus de CO2, comme les femmes enceintes, celles dont la peau est plus « sucrée » ou même ceux qui consomment de l’alcool font partie des cibles favorites des diptères.

Source :

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096098221500740X

https://www.20minutes.fr/planete/2313307-20180725-video-cibles-privilegiees-moustiques

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/chikungunya/comment-les-moustiques-font-ils-pour-vous-reperer_1008525.html

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/pourquoi-les-moustiques-choisissent-ils-de-vous-piquer-vous-et-pas-votre-voisin_12381

https://www.allodocteurs.fr/bien-etre-psycho/environnement-et-sante/animaux/les-peaux-a-moustiques-existent-elles-vraiment_16164.html