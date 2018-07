Musicothérapie | Paul Barton : aveugle, l’éléphante Lam Duan est une véritable mélomane

Time : 1 mn 08

Un éléphant aveugle se met à danser quand on lui joue un air de Bach au piano

C’est une relation particulière qui lie Paul Barton, 62 ans, et les éléphants dont il s’occupe, dans un parc animalier de Thaïlande. Cet homme ne s’occupe pas des éléphants comme tous les autres soigneurs. Il n’a pas de diplôme de vétérinaire, mais ce pianiste britannique a choisi la musicothérapie pour aider les animaux. Il joue tous les jours du piano pour les 28 éléphants de ce parc. En ce moment, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, car elle est encore plus touchante que les autres. Regardez cette vidéo, on y voit Paul Barton qui joue du piano pour Lam Duan, un éléphant aveugle, qui se met à danser en rythme quand il entend la musique.

L’éléphante aveugle vit dans un refuge pour animaux

La vidéo a réchauffé le cœur des internautes qui ont été touchés par la relation particulière qui lie Paul Barton et l’éléphante Lam Duan. Cette femelle est aveugle depuis des années, et il est donc difficile de l’appréhender, elle qui se sent isolée mais aussi qui est vite apeurée par le moindre bruit ou la moindre personne qui la touche. L’éléphante vit à Elephants World, un refuge dédié aux éléphants malades, âgés ou handicapés, en Thaïlande.

Quand l’éléphante entend le piano elle se relaxe et danse

Quand le musicien britannique se met au piano, que l’on a installé en pleine nature, l’animal semble très attentif. Il joue un air de Bach, qui à l’air de beaucoup plaire à l’éléphante. « J’avais le cœur brisé quand j’ai vu Lam Duan pour la première fois. », raconte le pianiste. « Elle est très perturbée. Et quand on lui joue de la musique, elle s’apaise, elle devient calme. Et comme elle est aveugle, elle fait des mouvements comme des va-et-vient. » Comme on peut le voir dans la vidéo, l’éléphant apprécie la musique, et il est si détendu qu’il se met en mouvement et danse au rythme de Bach. Cela fait 30 ans que Paul a changé de vie et est parti s’installer dans le refuge avec sa femme, où ils dédient leur vie au bien-être des éléphants.

Les éléphants, des êtres intelligents ayant conscience d’eux-mêmes

Doués d’une sensibilité à fleur de peau, les éléphants sont des créatures capables de ressentir des émotions comme nous autres les humains. Rien d’étonnant à cela lorsque l’on sait qu’avec les grands singes et les dauphins, les éléphants sont les seuls animaux terrestres à avoir conscience d’eux-mêmes. En 2006, un éléphant avait ainsi réussi avec brio le test de Gallup prouvant de manière irréfutable la conscience qu’il avait de lui-même en inspectant scrupuleusement une marque peinte sur son front. En 2006 toujours, une autre femelle éléphant qui s’était noyée dans un fossé d’irrigation trois jours auparavant avait été recherchée des jours entiers par son troupeau alors que celle-ci venait pourtant d’être enterrée.

Source :

https://www.elephantsworld.org/

https://fr-fr.facebook.com/PaulBartonPiano/

http://www.letribunaldunet.fr/animaux/elephante-aveugle-danser-air-de-bach-piano.html

https://www.gentside.com/elephant/regardez-comment-cet-elephant-accompagne-au-piano-le-pianiste-paul-barton_art55660.html