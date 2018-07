Effondrement : « Monsieur Le Président Emmanuel Macron, éclairez-nous ! » – Clément Montfort

Pour faire face à l’effondrement en cours, il va falloir prendre des mesures un peu plus drastiques que la seule extinction des lumières de l’Élysée.

Clément Montfort, réalisateur et journaliste indépendant, interpelle le Président de la République Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Son interrogation est de taille : « Éclairez-nous, Mr. le Président Emmanuel Macron : qu’avez-vous prévu pour l’effondrement puisque cette question « taraude » votre Premier Ministre Édouard Philippe ? »

Depuis octobre 2017, Clément Montfort, journaliste web, réalise « NEXT » sur YouTube, une série documentaire dont le but est de comprendre les risques d’effondrement de notre civilisation et les manières d’y répondre.

Dans une vidéo publiée il y a quelques jours, il interpelle directement le Président de la République Emmanuel Macron quant aux mesures que ce dernier compte prendre afin de tenir ses engagements environnementaux.

Time : 9 mn 26

« L’effondrement, c’est ce qui se passe quand une civilisation et ses dirigeants ne réagissent pas assez vite, ou pas du tout, à la raréfaction des ressources et à une crise environnementale. C’est ce qui se passe quand on tire trop fort sur un élastique et qu’il lâche, et nous y sommes.

C’est la croissance infinie dans un monde aux ressources finies qui conduit à l’effondrement. »

En conséquence, Clément Montfort organise un grand colloque avec des acteurs de la transition et des experts afin de mettre en lumière la question de l’effondrement et d’organiser la résilience française.

Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag #EclairezNous. N’hésitez pas à interpeller les membres du gouvernement français en les taguant.

Clément Montfort

