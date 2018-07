Time : 2 mn 33 [Vostvfr]

Médecine chinoise

Comment se débarrasser du stress et l’anxiété en quelques secondes

La pratique de la médecine chinoise est vieille de plus de 2.500 ans. Elle a été unanimement reconnue comme étant une méthode très efficace de traitement de problèmes tels que le stress et l’anxiété.

Selon la médecine chinoise traditionnelle, chaque individu a en sa possession des points d’acupression spécifiques à travers le corps. Ces points d’acupression se trouvent le long de ce qu’on appelle « les méridiens d’énergie ». Notre quotient intellectuel et notre force vitale passent par ces derniers.

L’acupression peut aider à stimuler les zones ne fonctionnant pas comme elles le devraient et faisant ceci, elle redynamise l’activité dans ces zones généralement irritées et particulièrement sensibles.

Les points à cibler

La médecine chinoise a identifié 12 de ces méridiens d’énergie qui sont connectés à des organes majeurs, et permettent au corps de garder un certain équilibre. Si un seul de ces méridiens ne marche pas correctement, le corps entier sera sujet à des dysfonctionnements et ne pourra pas être en pleine forme ni dans la totalité de ses capacités.

Il existe des points d’acupression servant à calmer le stress et l’anxiété. Si on exerce une pression sur certaines parties du corps, on peut réduire remarquablement les effets indésirables du stress et de l’anxiété sur notre santé. Le processus d’acupression nécessite l’utilisation des doigts tandis que l’acupuncture se sert des aiguilles.

La zone « CV 17 »

Si une pression est exercée sur la zone « CV 17 », une sensation d’apaisement fera vite son apparition. CV 17 signifie « Conception vessel 17 », autrement dit le centre de la poitrine. Si vous avez l’impression d’être en proie au stress et à l’anxiété, vous ressentirez à coup sûr une douleur au centre de la poitrine une fois que vous l’aurez pressé. La médecine chinoise qualifie cela comme étant « la mer de tranquillité ». C’est une zone cruciale pour l’énergie cardiaque ou le chakra du cœur. Toujours selon cette médecine ancestrale, le centre du cœur est associé aux émotions éprouvées par le corps. Lorsque ce centre fonctionne de manière correcte, vous vous sentirez joyeux et en relation harmonieuse avec tout ce qui vous entoure. Mais si vous êtes stressé, cette partie-là sera irritée et fera que vous soyez de mauvaise humeur.

Il est dit aussi que le point CV 17 contribue à l’équilibrage des niveaux d’énergie du Yin et du Yang à l’intérieur du corps. Il serait donc capable de restaurer l’équilibre entre nos sens physiques et nos sens émotionnels. Les personnes pratiquant l’acupression régulièrement sont convaincues que les différents déséquilibres auxquels notre système nerveux peut être exposé peuvent être traités en exerçant une petite pression sur cette zone. Il paraît que c’est aussi un très bon moyen de booster le système immunitaire.

Comment localiser votre zone CV 17 afin d’appliquer une acupression

Vous pouvez localiser votre CV 17 quatre doigts au-dessus de la base du sternum, presque directement au centre de la poitrine.

Mettez les bouts des doigts dans le petit creux de cette partie du corps. Maintenant, en appliquant une légère pression, frottez doucement vers le haut et vers le bas au centre du sternum jusqu’à trouver le bon point, qui sera alors sans doute irrité.

Une fois que vous êtes en position de prière, utilisez l’arrière de votre pouce pour exercer une douce pression sur le centre de votre CV 17 pendant 2 à 3 minutes.

Fermez les yeux puis respirez profondément, à rythme régulier.

Votre tête devrait être droite, détendez votre nuque et vos épaules.

Vous pouvez tapoter doucement cette zone avec l’aide de vos doigts pour avoir sommeil la nuit.

Cette astuce ancestrale chinoise ne sert pas qu’à cela, elle est aussi très utile contre la dépression, la fatigue chronique, les troubles de stress post-traumatique ainsi que les différents déséquilibres hormonaux !

