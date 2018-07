Article de Enzo Marie.

Canicule

Les scientifiques (très) inquiets

Alors que l’Europe suffoque actuellement sous une vague de chaleur record dans des régions qui ne sont pourtant pas habituées à de telles températures, la communauté scientifique s’interroge sur le sujet et tente d’identifier les raisons de telles fluctuations de température. Leur constat est clair, la hausse des températures ne résulte pas seulement d’un concours de circonstances exceptionnel mais d’un phénomène qui s’amplifie au fil du temps et qui d’après leurs propos « mets en péril l’avenir de l’espèce humaine ». Cette cause en question se résume en deux mots : réchauffement climatique

Des températures anormalement élevées :

Actuellement localisée sur toute l’Europe, la vague caniculaire qui frappe depuis le mois de juin affole le mercure sur certains territoires pourtant habitués à de fortes chaleurs… Plus inquiétant, les régions dans lesquelles le mercure monte rarement au-delà 10 degrés Celsius. C’est pourtant ce qui se passe actuellement dans les pays Scandinaves tels que la Norvège ou la Suède (*Ce second faisant actuellement la une des journaux à la suite des incendies qui touchent le pays.). Pire encore, la ville de Nunavut, à la frontière du pôle Nord a atteint la température record de 32,5 degrés Celsius ce mois-ci. Un phénomène d’autant plus inquiétant qu’il favorise l’apparition d’autres problèmes majeurs comme par exemple la fonte des glaces.

Incendie en forêt de Karbole en Suède le 15 juillet 2018

Le réchauffement climatique en cause :

Les scientifiques ne s’arrêtent pas à leur simple constat d’une forte hausse des températures mais ont plutôt expertisés le sujet afin de connaître l’impact du réchauffement climatique dans ce phénomène de forte chaleur. Leurs conclusions sont très inquiétantes. Les scientifiques s’accordent à dire qu’au-delà de la cause naturel de ce changement de climat, le réchauffement climatique (qui est la cause de la déforestation et de la combustion des matières comme le charbon ou le pétrole) joue un rôle majeur dans la dérégulation de notre météo.

Des enjeux de taille :

D’après un reportage effectué par le groupe M6, les effets du réchauffement climatique seront dévastateurs dans les années à venir. Ainsi, aux environs de 2100, le mercure devrait régulièrement atteindre les 50 degrés Celsius au cours des saisons estivales en France. Cette température, en hausse non seulement en France mais aussi (et surtout) sur toute la surface du globe pourrait de plus, à long terme, mettre en péril la vie de 75% de la population mondiale.

Une prise de mesures et… de conscience :

Bien que certains scientifiques estiment que l’espèce humaine à atteint le point de non-retour au sujet du réchauffement climatique, d’autres tentent de convaincre la population que, vie que la situation soit assez délicate, il est encore temps d’agir pour empêcher (tout du moins amoindrir) la progression du réchauffement climatique. Et cette lutte commence en changeant (en partie et de façon positive) la façon dont nous accomplissons des gestes simples du quotidien (tri des déchets, éviter de prendre la voiture si l’on peut faire sans,…). Il est encore temps d’agir !

