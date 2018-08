En Angleterre, plus de la moitié des familles sans-abri travaillent

Pour plus de la moitié des familles sans-abri piégées dans des logements temporaires, le travail n’est pas un moyen viable pour sortir de la pauvreté, indiquent les nouveaux chiffres de l’organisation caritative Shelter.

Selon l’organisation, 55% des familles en Angleterre qui n’ont pas de foyer stable permanent ont au moins un membre de la famille qui est actif sur le marché de l’emploi. Selon Shelter, 33.000 familles dont au moins un membre détient un emploi sont contraintes de vivre dans des logements temporaires. Il s’agit d’une augmentation de 73% par rapport à 2013, année où 19.000 familles étaient dans la même situation.

60.520 familles sans-abri

En 2013, l’Angleterre comptait 43.750 familles sans abri, contre 60.520 en 2017. Il s’agit d’une hausse de 38%. Le nombre de familles sans logement fixe augmente donc plus vite que le groupe général des sans-abri.

« Cela suggère que dans le domaine du logement, les familles de travailleurs font face à un problème spécifique. », souligne Polly Neate, directrice générale de Shelter. Le plus grand goulot d’étranglement est enregistré dans le Nord-Ouest du pays, où 592% de familles en plus sont confrontées à des problèmes de logement depuis 2013. Les East Midlands et les West Midlands enregistrent des hausses respectives de 426% et de 242%.

Peu d’espoir

« Beaucoup de familles ont peu d’espoir quant à l’avenir et craignent que le manque de logement décent ne devienne un cercle vicieux persistant dans lequel elles devront passer d’une résidence temporaire à une autre. », a ajouté Shelter.

Selon l’organisation, le problème doit principalement être attribué à la hausse des loyers sur le marché du logement anglais, au gel des allocations de logement et au manque de logements sociaux. Shelter demande au gouvernement de faire des efforts notamment pour élargir l’offre de logements sociaux. Selon l’organisation,il s’agit de la stratégie optimale pour atténuer la crise du logement.

« Il est honteux que même lorsque les familles travaillent toutes les heures possibles, elles soient toujours contraintes de vivre la dure réalité de l’itinérance. », explique Polly Neaste. « Dans de nombreux cas, les parents doivent travailler toute la journée ou toute la nuit avant de retourner dans une petite auberge ou dans un B & B où toute leur famille est obligée de partager une chambre. »

« De cette façon, ces familles manquent d’espace pour une vie familiale normale. Nous ne pouvons pas permettre aux familles qui sont souvent confrontés à des conditions de vie difficiles d’encore glisser à travers les mailles du filet de la crise du logement. »

Besoin d’un nouveau plan de logement social

« Le gouvernement doit de toute urgence élaborer un nouveau plan de logement social qui permettra à la population d’accéder à nouveau au logement abordable. », a déclaré M. Neate. « Tout le monde mérite un endroit sûr et décent pour vivre et nous fournissons plus de 1,2 milliard de livres (1,3 milliards d’euros) pour que tous les sans-abri obtiennent le soutien dont ils ont besoin. », a déclaré un porte-parole du ministère britannique du Logement. Le porte-parole a ajouté que les familles avec enfants constituaient la priorité du gouvernement.

De plus en plus de sans-abri partout en Europe

Selon une étude de la Fondation Abbé-Pierre et de la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri, 11 millions de ménages sur 220 millions n’ont pas de logement personnel.

