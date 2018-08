Quelle est la durée de vie des déchets dans la nature ? (Vidéo)

Time : 55 s

Quelle est la durée de vie des déchets dans la nature ?

Les déchets, c’est une véritable marée qui va finir par nous noyer. Leur recyclage nous coûte 10 milliards d’euros chaque année. Voici la liste la plus complète de la durée de vie des déchets dans la nature : le temps qu’il faut aux objets pour se bio-dégrader, de un an à un milliard d’années.

Jeter les déchets dans la nature, ce n’est pas sans conséquence. Ils y restent longtemps, parfois très longtemps. Les milieux naturels sont pleins de ces déchets qui mettent des années à être dégradés. Les océans souffrent par exemple particulièrement de l’invasion des déchets plastique.

Un objet qu’on jette négligemment va polluer parfois bien longtemps après qu’on ne soit plus de ce monde. Voici une sélection d’objets ou produits avec leur durée de vie « naturelle » : en combien de temps se dégrade-t-il sans intervention extérieure, dans la nature ?

À quelle vitesse se dégradent naturellement nos déchets ?

Durée de vie des déchets les plus rapidement « biodégradables » :

Papier toilette : 2 semaines à 1 mois

Trognon de pomme : 1 à 5 mois

Mouchoir en papier : 3 mois

Pelure de fruit : de 3 à 6 mois

Papier journal : de 6 à 12 mois

Brique de lait : jusqu’à 5 mois

Allumette : 6 mois

Journal (quotidien) : 3 à 12 mois

Déchets se dégradant de 12 mois à 10 ans :

Mégot de cigarette : de 1 à 5 ans

Ticket de bus ou de métro : environ 1 an

Gant ou chaussette en laine : 1 an

Papier de bonbon : 5 ans

Chewing-gum : 5 ans

Huile de vidange : 5 à 10 ans

Déchets se dégradant de 10 ans à 1000 ans :

Les déchets jetés sont une source de pollution visuelle mais contribuent aussi à polluer les sols, l’eau ou à menacer la biodiversité. À titre d’exemple, un mégot jeté peut polluer 500 litres d’eau ou encore un mètre cube de neige.

Un litre d’huile de vidange peut couvrir 1000 m² d’eau et ainsi empêcher l’oxygénation de la faune et de la flore sous-marine pendant plusieurs années. De plus, rejetée dans le réseau des eaux usées, l’huile usagée colmate les filtres dans les stations de traitement de l’eau et perturbe les process d’épuration biologiques.

Durée de vie des déchets les plus résistants :

Carte téléphonique : 1000 ans

Polystyrène expansé : 1000 ans

Bouteille en plastique : 100 à 1000 ans

Forfait de ski : 1000 ans

Verre : 4 à 5000 ans

Durée de vie des déchets nucléaires :

Iode 131 : 8 jours

Iode 125 : 60 jours

Radium 226 : 1600 ans

Carbone 14 : 5730 ans

Plutonium 239 : 24 000 ans

Potassium 40 : 1,3 milliard d’années

Uranium 238 : 4,5 milliards d’années

Le nombre de déchets produits dans le monde est difficile à estimer. Ce chiffre varie de 3.400 à 4000 milliards de kilos par an, soit de 80 à 126 tonnes de kilos de déchets générés chaque seconde ! Chaque jour, l’activité humaine produit environ plus de dix milliards de kilos de déchets. Le flou entourant les chiffres des déchets toxiques ou dangereux (solvants…) est important. Entre 2008 et 2020 la quantité de déchets devrait augmenter de 40 % dans le monde.



En France, on produit 350 kg de déchets par an, soit six litres par jour. Ce qui correspond pour une famille de quatre personnes à 1,5 tonne de déchets par an.

Note :

Article de mars 2016…