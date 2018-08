Bonnie and Clyde : Leur tragique histoire (Vidéo)

Bonnie and Clyde

L’histoire sanglante de Bonnie Parker et Clyde Barrow reste gravée dans la mémoire de la criminalité américaine pour leurs histoires peu commune. Comment un adorable couple d’amoureux est-il devenu l’un des couples criminels de l’histoire de la criminologie américaine ?

Bonnie Parker (1910 – 1934)

Bonnie Parker est une enfant très intelligente et passionnée de la littérature, elle né le 1er octobre 1910 à Rowena (Texas), enfant elle obtient plusieurs prix (dont l’orthographe et art oratoire) et vit avec sa mère chez ses grands-parents.

A l’âge de 15 ans elle épouse Roy Thorton le 25 septembre 1926. Roy est constamment absent du domicile conjugale et a des démêlé avec la justice jusqu’à ce qu’il doit passer plusieurs années de prison pour avoir participer à un braquage à main armée en en janvier 1929.

Bonnie refuse de le revoir mais ne divorce pas. Bonnie trouve un travail comme serveuse et rencontre Clyde Barrow en 1930. Celui-ci né le 24 mars 1909 à Telico (Texas), il est issu d’une famille pauvre et vit dans une roulotte dans un bidonville jusqu’à ce que leur père puisse acheter une tente.

Clyde Barrow (1909 – 1934)

La fratrie Barrow prend l’habitude de commettre des vols et des petits boulots mal payés pour subvenir aux besoins de la famille. Il subit deux arrestations avant sa rencontre avec Bonnie.

Il tue sa première victime en prison après que celle-ci a violé à plusieurs reprises Clyde dans la cellule de prison qu’il partageait avec lui le 29 octobre 1931, il bat à mort l’homme, Ed Crowder et c’est un autre prisonnier et ami de Clyde qui accepte de porter le chapeau pour que Clyde puisse profiter de sa jeunesse et de la vie.

Après sa libération en 1932 Bonnie et Clyde préparent un hold-up avec deux autres voleurs, mais ils sont traqués par la police et seul Clyde parvient à prendre la fuite. Il attend patiemment que sa compagne puisse sortir de prison en avril 1932 lorsque la justice ne trouve aucune preuve ne la reliant au vol.

Clyde est un voleur amateur et les vols ne rapportent jamais beaucoup, il a notamment voulu cambrioler une banque qui venait de faire faillite. En mars 1933, le frère de Clyde, Buck rejoint la bande Barrow avec son épouse Blanche, entre-temps un adolescent de seize ans, William Daniel Jones est admis dans la bande.

Ensemble ils commettent des vols et des hold-up et la police continue de les traquer de plus en plus, jusqu’à même proposer de l’argent contre l’arrestation des criminels.

Mais le 24 juillet 1933 les policiers cernent le gang Barrow et une fusillade a lieu, si Bonnie, Clyde et William parviennent à prendre la suite, ce n’est pas le cas de Buck qui est gravement blessé ainsi que son épouse, plus légèrement.

Buck décède quelques jours plus tard à la suite de ses blessures. Blanche qui garde des séquelles de ses blessures est condamnée à 10 ans de prison. Tandis que quelques mois plus tard, en novembre, William est arrêté et condamné à 15 ans de prison même s’il a expliqué avoir été enlevé par la bande.

Les derniers instants sanglants de Bonnie et Clyde

Bonnie et Clyde ont fait la une des journaux en 1932, volant impitoyablement les banques et les petites entreprises et tuant tous ceux qui les entravaient.

Le public a été séduit par le couple amoureux pendant la grande dépression en Amérique.

Le couple devient de plus en plus traqué. Le 20 mai 1934, Bonnie et Clyde sont aperçus dans la ville de Shevreport.

La police ne tarde pas à comprendre que le clan Barrow accompagné de leur nouveau membre, Henry Methvin vont se rendre dans la ville natale de ce dernier à Arcadia. Il n’y a qu’une seule route pour se rendre chez le père de celui-ci et la police se place en éclaireur en se cachant pendant trois jours en attendant que le gang arrive.

Après avoir échappé à la police d’innombrables fois, leur chance s’est épuisée en 1934 quand sur l’autoroute 54 en Louisiane, ils ont été pris en embuscade par les officiers.

C’est au matin du troisième jour que la police voit Bonnie et Clyde venir en voiture, à distance de six mètres ils ouvrent le feu avec plus de 150 cartouches de mitraillette contre la voiture du couple qui est tué sur le coup. Henry Methvin est arrêté chez son père et malgré une condamnation à mort qui est commuée en prison en perpétuité, il ne passe que 10 ans de prison et décède dans les années 40.

La police de l’époque étant dans l’incapacité d’arrêter dignement Bonnie and Clyde, elle a préféré choisir de les abattre sans autre forme de procès, dans un vil traquenard dont ils ne pouvaient s’échapper ni même se rendre. Leur mort était bien préméditée… (Burt Finger).

On ne peut pas dire qu’ils avaient l’intention de les interpeller, mais uniquement de les assassiner.

À la mort de Bonnie et Clyde le 23 mai 1934, leurs corps sont exposés à la vue du public afin de permettre l’identification du corps, des morceaux de cheveux de Bonnie ou Clyde sont coupés, y compris des morceaux de vêtements.

Les armes qui étaient dans la voiture sont saisies et la voiture avec les trous d’impacts encore visibles fut vendue en 1973 à un collectionneur pour la somme de 175 000 $.

Quant au père d’Henry qui avait vendu le couple à la police, il n’a pas la récompense promise par les victimes de vols du couple (26 000 $), il n’a alors que 200 $.

Les officiers et le tireur qui ont abattu Bonnie et Clyde après qu’ils aient été vendus pour une prime

Copie du casier judiciaire de Clyde détaillant les vols, le meurtre et plus; ses empreintes digitales et un avertissement: « cet homme est très dangereux et un soin extrême devrait être pris en l’arrêtant. » (Arrêter ne veut pas dire abattre)

Burt Finger, directeur de la galerie PDNB, a déclaré : « Il y a certains hors-la-loi qui deviennent emblématiques, comme Billy the Kid, Al Capone et d’autres et qui vivent éternellement. »

« Bonnie et Clyde étaient certainement cela, ils étaient tous les deux physiquement des belles personnes, et ils ont volé des banques à une époque où les banques n’étaient pas aimées par tout le monde. Aujourd’hui c’est encore c’est le cas, mais les gens sont plus tranquilles. »

« Ils avaient échappé à la capture depuis de nombreuses années, leur appréhension était stratégique et tactique, cela fonctionnait comme une opération militaire. »

« Cela a été planifié à la lettre, les officiers ne voulaient pas que Bonnie et Clyde s’en aillent et puissent potentiellement continuer à tuer d’autres policiers et civils. »

Aujourd’hui, leur voiture est exposée dans un Casino à Primm, Nevada USA

Bonnie and Clyde

Le seul vœu du couple n’est pas respecté, ils sont enterrés séparément. Il y a néanmoins plus de 70 000 personnes qui viennent assister à la cérémonie d’enterrement de chacun.

Leur légende se perpétue à ce jour, Bonnie et Clyde sont morts âgés de 24 et 23 ans.

Bonnie and Clyde

Time : 2 mn 03 [Vostvfr]

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnie_et_Clyde

https://pdnbgallery.com/SITE/bonnieclyde/pressrelease.html

https://www.hellystar.com/la-tragique-histoire-de-bonnie-et-clyde/

https://nypost.com/2017/12/06/never-before-seen-photo-shows-bonnie-and-clyde-before-their-bloody-end/

http://mediapress24.fr/index.php/2017/12/14/les-derniers-instants-de-bonnie-and-clyde-images-inedites/