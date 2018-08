Israël : heurts entre la police et des juifs ultra-orthodoxes opposés au service militaire (Vidéos)

Des centaines de manifestants juifs ultra-orthodoxes ont protesté dans la ville israélienne de Bnei Brak contre l’arrestation d’un étudiant qui avait tenté d’échapper au service militaire. A l’issue de heurts, 19 personnes ont été arrêtées,

De violents affrontements ont éclaté le 6 août entre plusieurs centaines de manifestants ultra-orthodoxes et les membres des forces de l’ordre dans la ville israélienne de Bnei Brak. Les protestataires dénonçaient l’arrestation d’un étudiant en Yeshiva (école religieuse) qui refusait de remplir ses obligations militaires. « Nous préférons mourir plutôt que d’être recrutés. », ont-ils scandé, lors d’un sit-in organisé sur l’une des artères de la ville.

Très vite, les forces de l’ordre ont procédé manu militari au dégagement de la voie occupée, en faisant notamment usage de canons à eau. Au moins 19 personnes ont été arrêtées, selon The Times of Israel. « Nous ne permettrons pas une perturbation de l’ordre public et nous agirons avec détermination contre toute forme de violence. », a déclaré la police dans un communiqué.

Time : 1 mn 04

Bonus – Time : 5 mn 56

Exemptés du service militaire depuis la création de l’Etat hébreu, les juifs ultra-orthodoxes devront de se plier à l’obligation de service militaire d’ici septembre 2018, après une décision de la Cour suprême israélienne de septembre 2017. Une disposition à laquelle sont opposés les dirigeants rabbiniques. Ces derniers ont appelé à plusieurs reprises les étudiants à ne pas se présenter aux bureaux de recrutement.

Au cours de l’année 2017, La Faction de Jérusalem, à l’origine de la manifestation, a organisé plusieurs dizaines de manifestations similaires, surtout dans les villes présentant une forte densité de population attachée à l’orthodoxie juive, comme Bnei Brak, Modi’in Illit et Jérusalem.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haredim

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neturei_Karta

https://fr.timesofisrael.com/service-militaire-plusieurs-ultra-orthodoxes-arretes-a-bnei-brak/

https://francais.rt.com/international/53237-israel-heurts-entre-police-juifs-ultra-orthodoxes-opposés-service-militaire

http://www.lepoint.fr/monde/israel-nouvelle-manifestation-d-ultra-orthodoxes-contre-le-service-militaire-12-03-2018-2201846_24.php

Sur le même thème :

Jeunes objecteurs de conscience refusant de servir dans l’armée israélienne