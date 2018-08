Cinq tonnes de viande avariée saisies dans un établissement agro-alimentaire

Impropre à la consommation, la viande devait être vendue dans des fast-foods de l’Oise et d’Île-de-France (image d’illustration). / © LISI NIESNER/EFE /Newscom/ MaxPPP

L’opération a été menée entre le 1er et le 6 août par le Comité opérationnel départemental anti-fraudes. La nourriture saisie était destinée à alimenter des établissements de restauration rapide dans l’Oise et en Île-de-France.

Plus de cinq tonnes de viande avariée destinées à l’approvisionnement d’établissements de restauration rapide de Creil et d’Île-de-France ont été saisies dans un établissement agro-alimentaire de l’Oise, a affirmé ce jeudi 9 août la préfecture.

Ces denrées alimentaires impropres à la consommation ont été saisies « lors d’une opération du CODAF (Comité opérationnel départemental anti-fraude) qui a eu lieu du 1er au 6 août dans un établissement agro-alimentaire du secteur de Nogent-sur-Oise. », a indiqué la préfecture de l’Oise dans un communiqué décrivant une saisie « exceptionnelle ».

« Fonctionnant illégalement et sans autorisation dans des conditions non conformes aux règles sanitaires, cet établissement s’apprêtait à commercialiser des viandes impropres à la consommation humaine et représentant un risque avéré pour la santé publique. », a-t-elle ajouté.

« Plusieurs autres infractions importantes à l’encontre de cet établissement et pour lesquelles des poursuites pénales pourraient être engagées » ont également été relevées, a indiqué cette même source sans donner davantage de précisions.

Source :

https://www.huffingtonpost.fr/2018/08/09/cinq-tonnes-de-viande-avariee-saisies-dans-loise_a_23499257/?utm_hp_ref=fr-homepage

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/nogent-oise-cinq-tonnes-viande-avariee-saisies-au-sein-entreprise-agro-alimentaire-1524334.html