Diabète insipide : cette maladie peut vous contraindre à boire 20 litres d’eau par jour pour rester en vie

Marc Wübbenhorst

Un Allemand de 36 ans doit boire 10 fois plus d’eau que la quantité recommandée afin de rester en vie. En effet l’architecte doit s’abreuver d’une quantité phénoménale d’eau afin de ne pas mourir déshydraté !

Boire de l’eau est vital pour tout être humain mais dans le cas de Marc Wübbenhorst, 36 ans, il s’agit d’une question de vie ou de mort au jour le jour, comme le rapporte le magazine allemand Neue Westfälische. L’homme est atteint de diabète insipide, une maladie aussi dangereuse que contraignante au quotidien.

Ses reins éliminent très régulièrement l’eau de son corps et en quantité très importante (urine diluée), parfois plus de 10 litres par jour. Ceci entraine une grande soif que Marc Wübbenhorst étanche en buvant près de 20 litres d’eau quotidiennement sous peine d’être en proie à une déshydratation aussi rapide que sévère.

L’homme travaillant dans un cabinet d’architecture près de Bielefeld (Allemagne) déclare aller aux toilettes environ 50 fois par jour. Ses envies pressantes se produisent d’ailleurs autant le jour que la nuit, si bien qu’il n’a jamais dormi plus de deux heures continues par nuit depuis l’apparition de la maladie durant son enfance. Évidemment, l’intéressé doit absolument modeler son style de vie et l’erreur ne semble pas permise.

« Un jour, nous avons travaillé exceptionnellement tard au bureau, il était 22h30, j’étais dans le train et je n’avais pas ma bouteille d’eau. »

Alors que le train est immobilisé, les toilettes du wagon sont bloquées et Marc Wübbenhorst se retrouve en difficulté. Finalement, c’est un ami qui le retrouve plus tard sur une place à Bielefeld, lui sauvant la vie par la même occasion car la déshydratation déjà à l’œuvre avait causé chez lui des symptômes de désorientation et de confusion.

Le diabète insipide, touchant une personne sur 25.000, est dû à une déficience en hormone antidiurétique (ADH) ou à une insensibilité des reins à cette hormone dont la fonction est de favoriser la réabsorption de l’eau par l’organisme. Par ailleurs, le traitement est sommaire car outre la consommation de nombreux litres d’eau chaque jour, le patient doit prendre des médicaments antidiurétiques. Enfin, comme toute forme de diabète, il s’agit d’une maladie chronique et incurable.

