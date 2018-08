Vivre à Paris vous ferait fumer l’équivalent de 183 cigarettes par an !

Une ONG européenne a récemment publié une étude qui s’est intéressée à la pollution de l’air dans certaines grandes villes du continent. Selon ces recherches, vivre à Paris serait comparable au fait de fumer 183 cigarettes par an, soit l’équivalent de 9 paquets.

Vous venez visiter Paris ? Sachez que le fait d’y séjourner quatre jours et donc d’y respirer l’air ambiant représenterait l’équivalent de deux cigarettes ? C’est en tout cas ce qu’affirme l’ONG européenne Transport & Environnent dans son étude publiée sur son site le 9 août 2018. Rapporté à l’année, ce chiffre atteint 183 cigarettes, soit 9 paquets !

L’étude montre qu’il y a mieux que Paris. Par exemple, à Barcelone (Espagne) et Dublin (Irlande), séjourner quatre jours équivaut à fumer une cigarette. En revanche à Amsterdam (Pays-Bas), Rome (Italie) et Vienne (Autriche), le niveau de pollution serait le même qu’à Paris. Cependant, l’ONG estime qu’il y a pire en citant Londres (Royaume-Uni) avec 2,75 cigarettes sur quatre jours, Milan (Italie) avec 3 cigarettes et surtout Istanbul (Turquie) et Prague (République Tchèque) avec quatre cigarettes, soit une par jour !

Crédits : Transport & Environment

Selon la publication de Transport & Environment, l’étude a été réalisée avec le niveau médian de particules observé du 1er au 8 août 2018, ce qui n’est peut-être pas représentatif du niveau de pollution à l’année. Par ailleurs, les mesures ont été réalisées en plein épisode caniculaire.

Évoquons également le fait que les relevés ont été convertis en équivalent cigarette via la méthode utilisée par l’organisation Berkeley Earth qui avait en 2015 effectué un gros travail pour évaluer la pollution de l’air en Asie de l’est (Chine, Japon, Corée du Sud). Selon cette méthode, respirer 22 microgrammes/m3 de particules fines produit les mêmes effets sur les poumons que le tabagisme.

Enfin, une à quatre cigarettes sur quatre jours dans une ville européenne ne sont pas si dramatiques si l’on considère que dans certaines régions de Chine, la population respire un air équivalent à 10 / 20 cigarettes par jour, comme le montre la carte ci-dessous.

Crédits : Berkeley Earth

