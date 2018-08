Les étirements jouent un rôle très important, par exemple lorsque l’on souhaite perdre du poids (Vidéo)

Il semble y avoir beaucoup de confusion en ce qui concerne l’importance des étirements musculaires après les efforts physiques pour accélérer la récupération des muscles. Dans un premier temps, il est important de comprendre la différence entre l’étirement pour la récupération et l’étirement pour le remodelage.

Concernant la récupération

Durant l’exercice, les muscles sont appelés à travailler. Pendant ce travail, l’énergie s’épuise, des déchets sont créés et la structure des fibres musculaires est perturbée par de multiples micro-déchirures. À titre de comparaison, imaginez un banquet : on mange de la nourriture, les déchets s’accumulent (serviettes de table, os de poulets par exemple, etc.) et la disposition générale des tables est perturbée. Avant qu’un autre banquet puisse être organisé, la nourriture doit être réapprovisionnée, les déchets jetés et les tables nettoyées.

Pour les muscles de notre corps, ce processus de réinitialisation est appelé la récupération : le muscle est remis en fonction. Il ne s’agit pas du processus qui mène au changement du corps en soi, mais il est très important pour les athlètes, qui souhaitent participer à des épreuves (à leur plus haut niveau) plusieurs fois sur une courte période par exemple.

En effet, les athlètes ont essayé de nombreuses méthodes pour accélérer leur récupération : cryothérapie, massages, étirements, compression, immersion dans l’eau glacée, oxygène hyperbare, anti-inflammatoires et électro myo stimulation (EMS), pour n’en nommer que quelques-unes.

Ces interventions visent à diminuer la quantité d’acide lactique, les marqueurs inflammatoires et autres molécules qui se développent après un exercice intense. Parmi ceux-ci, seul le massage est toujours efficace. De nombreuses études ont démontré que l’étirement ne contribue pas de manière significative à l’élimination des déchets ni ne permet d’accélérer la récupération musculaire.

Concernant le remodelage

La majorité des personnes qui s’entrainent ne le font pas pour des compétitions professionnelles mais pour simplement se maintenir en bonne santé, perdre du poids ou améliorer leur bien être psychologique. Pour cela, il faut se concentrer sur la réaction de remodelage du corps à l’exercice, ce qui n’est pas la même chose que la récupération après l’exercice. En bref, lorsque nous faisons de l’exercice de manière constante, notre corps s’adapte à ce stress en modifiant notre structure musculaire, notre métabolisme et notre physiologie.

C’est ce changement, ce remodelage, qui entraîne tous les avantages de l’exercice : pour garder notre exemple et comparaison de banquet, si nous réalisions que 500 personnes se présenteraient à chaque événement, mais que nous ne disposions que de 10 tables à l’heure actuelle, nous modifierions notre capacité à être prêt pour le prochain événement. Nous augmenterions l’efficacité dans la cuisine et mettrions en place plus de tables. De même, notre corps se remodèle pour s’adapter à un exercice croissant.

De nombreuses études ont été menées pour déterminer comment optimiser la réponse du corps au remodelage grâce aux exercices. Après plus de 35 ans d’études, six variables semblent aider le corps à se réorganiser en réponse à l’exercice : l’apport nutritionnel (en particulier les protéines), le type d’exercice, les massages, le sommeil, la créatine à faible dose et, vous l’avez très certainement deviné, les étirements.

Les avantages les plus connus et les mieux acceptés des étirements musculaires sont peut-être l’amélioration ou le maintien de l’amplitude des mouvements (ou les deux), l’alignement des os et des articulations et le renforcement des tissus conjonctifs. Tous les éléments qui optimisent les performances.

De nombreuses autres études ont démontré que l’entraînement à la flexibilité (une attention particulière à l’étirement musculaire dans le cadre d’un programme d’exercice) améliore directement la fonction musculaire. Des images échographiques ont montré des modifications favorables de l’architecture musculaire. De plus, une étude récente a clairement démontré que l’étirement au fil du temps améliore la circulation sanguine vers les muscles lors d’exercices ultérieurs (du moins chez l’animal).

Alors, faut-il s’étirer ou pas ?

Si vous êtes un athlète d’élite essayant de réduire les blessures, augmenter la force ou accélérer la récupération musculaire juste avant votre prochain événement, alors non. Et oui, pour le cas des blessures, contrairement à ce que certains peuvent croire, l’étirement a tendance à augmenter le risque et non l’inverse.

Par contre, si vous faites de l’exercice pour rester en forme, améliorer votre condition physique, être de meilleure humeur ou encore pour perdre du poids, alors oui. Pour prendre l’exemple de la perte de poids, l’augmentation du flux sanguin et de la circulation du sang engendrée par les étirements permettra une meilleure oxygénation de vos tissus, utile à la combustion des graisses. Cette stimulation peut également aider à se débarrasser des toxines et des déchets organiques engendrés par les exercices.

En résumé, les étirements vous aideront clairement à remodeler les muscles, renforcer les tissus conjonctifs, améliorer l’amplitude de vos mouvements, aligner les articulations et potentiellement à assurer la circulation sanguine au cours des exercices suivants : que des effets bénéfiques à long terme.

A toutes fins utiles : yoga pour s’affiner

Time : 21 mn 06

Source :

https://trustmyscience.com/importance-des-etirements-avantages/

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15438627.2016.1258640

Article : Trustmyscience.com