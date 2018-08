Résumé SOTT – Juillet 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 20 mn 18 [Vostvfr]

Juillet 2018

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Ce mois a été marqué par d’incroyables pluies diluviennes tombant en très peu de temps partout dans le monde; tuant des milliers de personnes, déplaçant des millions de personnes… et endommageant de nombreuses cultures.

La Chine, la Corée du Sud, l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam, l’Afrique du Sud, le Népal, le Pakistan, l’Inde, la Suède, la Russie, l’Italie et les États-Unis ont été les plus touchés par des pluies torrentielles et des crues éclair qui ont suivi. Le Japon a également connu une inondation historique qui a causé des dégâts considérables, 200 morts et des milliers de déplacés.

L’Italie, le Brésil et l’Afrique du Sud ont tous eu leur part de neige hors saison ou « rare » ce mois-ci, laissant la population locale plutôt surprise.

À mesure que les « cieux s’ouvraient » dans de nombreux endroits, des températures élevées, des sécheresses et des incendies de forêt ont frappé la Californie, la Suède, la Norvège et la Grèce. Ce dernier étant le plus touché avec 94 décès, des centaines de déplacés, 2 500 kilomètres carrés ravagés par des centaines de personnes obligées de se réfugiées sur les plages.

Il y a eu des incendies importants en Californie, mais aucun record n’a été battu, jusqu’à présent, l’incendie de 1937 maintient le record avec près de 90 000 kilomètres carrés brûlés. Même en combinant tous les hectares brûlés par le feu en Californie au cours des cinq dernières années, l’année 1937 détient toujours le plus de dégâts. En outre, depuis les années 1930, l’incidence des incendies dans l’État a nettement diminué.

La même chose s’applique aux incendies qui se sont développés en Europe, aucun record n’a été battu et l’incidence des incendies a considérablement diminué depuis les années 80, comme l’a indiqué Adapt 2030. Les températures élevées enregistrées en juillet en Europe ne se comparent pas à celles des années 1930, sans parler de la chaleur extrême subie ainsi que dans une grande partie des États-Unis depuis plusieurs années à la fin du 19ème siècle.

Encore une fois, nous voyons les médias se concentrer et amplifier les incidences localisées des températures élevées et des incendies de forêt; Un titre a même déclaré que le monde n’a pas connu de telles températures depuis l’apparition de notre civilisation (il y a 10 000 ans), une affirmation tout simplement erronée.

Les températures de surface de la Terre augmentent en effet en raison de l’activité géologique et volcanique et de l’incidence plus directe des rayons solaires due à l’affaiblissement de la magnétosphère. Mais oubliés dans le battage médiatique, les températures dans les couches supérieures de l’atmosphère ont chuté. La preuve en est l’incidence croissante des halos solaires et lunaires, des nuages ​​nocturnes, des stèles multicolores, des tempêtes de grêle toujours plus nombreuses et, bien sûr, des chutes de neige hors saison. Et n’oublions pas que nous avons eu des événements de neige rares dans les hémisphères nord et sud en juin et juillet de cette année.

Alors ne soyez pas dupe, beaucoup de changements que nous observons maintenant sont dus à la faible activité solaire, à l’affaiblissement de la magnétosphère et au maximum des rayons cosmiques. Et tous ces changements ne sont pas spécifiques seulement à notre planète, nous trouvons des parallèles sur d’autres planètes de notre système solaire. Comme quelqu’un l’a dit, « pas par le feu, mais par la glace … »

This month was marked by incredible amounts of water falling in a very short period of time all over the world; killing thousands, displacing millions… and damaging more crops.

China, South Korea, Indonesia, the Philippines, Vietnam, South Africa, Nepal, Pakistan, India, Sweden, Russia, Italy and the US, were the most affected by the sheets of rain and the resulting flash floods during July. Japan also experienced an historic flood that caused widespread damage, 200 deaths and thousands displaced.

Italy, Brazil and South Africa all had their share of unseasonable or ‘rare’ snow this month, leaving the local population rather surprised.

As the ‘heavens opened’ in many places, high temperatures, droughts and wildfires hit California, Sweden, Norway, and Greece; the latter being the worst affected with 94 deaths, hundreds of displaced, 2,500 square kilometres ravaged with hundreds of people forced to feel to the beaches.

There were significant fires in California, but no record was broken, until now, the fire of 1937 maintains the record with almost 90,000 square kilometers burned. Even combining all of the hectares burned by fire in California in the last five years are enough to beat that 1937 record. In addition, since the 1930s there has been a net decrease in the incidence of fires in the state.

The same applies to the fires that developed in Europe, no records were beaten and there has been a significant drop in the incidence of fires since the 1980s, as Adapt 2030 has stated. The high temperatures recorded in July in Europe do not compare to those of the 1930s, not to mention the extreme heat experienced in Europe and much of the US over several years in the late 19th century.

Again, we see the mass media focusing and magnifying the localized incidences of high temperatures and wildfires; one headline even stated that the world hasn’t experienced such high temperatures since the emergence of our civilization (10,000 years ago), a statement that is just plain wrong.

The Earth’s surface temperatures are indeed rising due to geologic and volcanic activity, and the more direct incidence of solar rays due to the weakening of the magnetosphere. But forgotten amid the hype is that temperatures in higher layers of the atmosphere have been plummeting. Proof of this is seen in the increasing incidence of solar and lunar halos, noctilucent clouds, multicolored steles, ever-growing hailstorms and of course, unseasonable snowfalls. And lets not forget that we had rare snow events in the northern and southern hemispheres in both June and July this year.

So don’t be fooled, many of the earth changes we are now seeing are due to the low solar activity, the weakening of the magnetosphere, as well as the cosmic rays maximum. And all this changes are not specific to our Earth, we are finding parallels in other planets of our solar system. As someone said, « not by fire, but by ice… »

Note :

N’étant pas scientifique (ni climatologue), je ne puis me prononcer sur l’objectivité de l’article de Sott.

Le récent lancement de Parker Solar Probe est peut-être à mettre en corrélation avec l’impact de notre soleil sur le climat de notre planète…

Je vous renvoie aux sources qui pourraient vous intéresser.