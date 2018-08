Écosse : une île vierge à vendre pour seulement 134 000 €

L’île aux chèvres est située dans le Loch Craignish | CCBY – geograph.org.uk – Andrew McIntosh

À l’ouest de l’Écosse, Eilean Nan Gabhar, ou l’île des chèvres, petit îlot de cinq hectares, est en vente pour 134 000 euros.

Posséder une île n’est pas réservé qu’aux milliardaires, et les îles privées ne ressemblent pas toutes à celle que le fondateur de Virgin, Richard Branson, possède dans l’archipel des Caraïbes. La preuve en Écosse, où se trouve l’île des chèvres, dans le Loch Craignish, au nord-ouest de Glasgow. Non construite, inhabitée et peu fréquentée, elle offre un espace de calme et de solitude entre les arbres et les rochers. Sa situation géographique en fait un refuge pour la faune et la flore locale. Elle est ainsi habitée par un grand nombre d’oiseaux et tous types d’espèces qui viennent y trouver refuge.

Eilean Nan Gabhar is described as ‘a superb example of natural island beauty’ (Image : galbraithgroup)

Une île constructible ?

Interrogée par le Daily Mail, une porte-parole de la région Argyll and Bute affirme que « Chaque permis de construire est considéré individuellement ». Il n’existe donc, en principe, aucune interdiction de construire sur l’île des chèvres. « Ce serait inapproprié de la part du conseil d’Argyll and Blute de donner son avis quant à la possibilité de construire ou non sur l’île, sans qu’une proposition soit préalablement examinée. », ajoute-t-elle. L’île est pour le moment vierge de toute construction, réseau ou installation. Selon l’agence immobilière Galbraith, en charge de la vente du bien, cela correspond à la volonté des propriétaires actuels.

Le caractère désert de l’île présente des avantages : elle est recouverte de fleurs sauvages, et sa baie au nord est un refuge pour les oiseaux de passage ainsi que les loutres. Pour les amateurs de voile, le morceau de terre dispose d’un mouillage à l’abri et peut abriter un ponton. Le tout pour 134 000 euros, soit la moitié du prix d’un 30m2 dans le 13ème arrondissement de Paris.

Ce n’est pas la première île écossaise à vendre qui fait parler d’elle. Ce fut le cas de celle d’Ulva, mise en vente pour près de 5 millions d’euros par l’un de ses 6 habitants, membre d’une famille aristocratique qui la possédait depuis des décennies. Bénéficiant d’un droit de préemption, les 5 autres occupants l’ont rachetée avec le soutien de 500 donateurs, évitant ainsi de se faire expulser par le futur propriétaire.

Les îles privées en France

En France, on compte 14 îles privées, majoritairement situées en Bretagne. Au fond du Golfe du Morbihan, Boëdic en est l’une des plus remarquable. Après avoir appartenu à la famille Breux-Lelong, elle est rachetée en 2010 par l’avocat Olivier Metzner pour 2,5 millions d’euros. Ce dernier sera retrouvé mort sur l’une de ses plages. En 2015, elle devient la propriété du fondateur de Fiducial, Christian Latouche. Pour son film Le Cavaleur, le réalisateur Philippe de Broca y tourne en 1978 des scènes où l’on peut admirer le jeu de Jean Rochefort et la beauté du paysage breton.

L’île de « Eilean Nan Gabhar » | CCBY – GEOGRAPH.ORG.UK – MICHAEL JAGGER

