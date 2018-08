Santé : Les dangers du paracétamol bientôt détaillés sur les boîtes de médicaments (Vidéos)

Time : 48 s

Time : 1 mn 06

Les dangers du paracétamol bientôt détaillés sur les boîtes de médicaments

Pour éviter des surdoses, les boîtes de médicaments contenant du paracétamol comporteront prochainement des messages d’alerte.

Le paracétamol est fréquemment utilisé mais sa dangerosité est souvent sous estimée. Pour éviter des surdoses, lorsque l’on pratique l’automédication, les boîtes de 200 médicaments contenant du paracétamol comporteront prochainement des messages d’alerte. C’est un souhait de l’Agence nationale du médicament (ANSM) pour prévenir des risques que cette molécule peut avoir sur le foie.

Eviter les « mésaventures au paracétamol ».

« L’information n’est pas donnée quand le paracétamol est acheté en vente libre. », confirme le professeur Christophe Bureau, secrétaire général de l’Association française pour l’étude du foie. « En renforçant les messages d’informations sur les boites, on évitera des ‘mésaventures au paracétamol’, c’est-à-dire des gens qui vont prendre des doses quotidiennes de 3-4 g, alors que pour un certain nombre de raisons et de conditions, c’est potentiellement toxique pour leur foie. », précise-t-il.

Un risque d’hépatite aiguë toxique.

« La première cause d’hépatite aiguë toxique est le paracétamol. Cela peut devenir sévère et conduire au décès. Dans des cas particuliers pour éviter le décès on est obligé de réaliser une greffe hépatique en urgence. », alerte le spécialiste.

