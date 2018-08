Décryptage de François Asselineau de l’UPR par Natacha Polony & Michel Onfray (Vidéo)

Time : 12 mn 07

François Asselineau, Union Populaire Républicaine (UPR)

Synopsis :

Le Chef de l’Union Populaire Républicaine (UPR), François Asselineau vu par Michel Onfray, écrivain et philosophe, et Natacha Polony, Chroniqueuse et Journaliste.

Michel Onfray & Natacha Polony

Source :

https://www.upr.fr/

https://twitter.com/UPR_Asselineau

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray

https://fr.wikipedia.org/wiki/Natacha_Polony

https://www.youtube.com/user/UPRdiffusion

https://www.facebook.com/upr.francoisasselineau

https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Asselineau