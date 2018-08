Impôt : tout comprendre sur le prélèvement à la source (Vidéo)

Time : 2 mn 18

Impôt

Tout comprendre sur le prélèvement à la source

Toutes les questions que vous n’avez jamais osé poser sur le prélèvement à la source qui s’appliquera dès le 1er janvier 2019.

Votre avis d’imposition 2018 est sûrement déjà arrivé dans votre boîte aux lettres, sinon vérifiez votre boîte mail. Une nouveauté y apparaît : le taux de prélèvement à la source qui sera appliqué sur vos revenus à partir du 1er janvier 2019.

Combien cela va me coûter ?

Pour le savoir, il va falloir sortir sa calculette et prendre connaissance de son taux de prélèvement personnalisé. Il figure sur votre avis d’imposition 2018 à la rubrique Informations concernant le prélèvement à la source ou sur votre espace personnel du site impots.gouv.fr à la rubrique Gérer mon prélèvement à la source. Si on se réfère au salaire médian en France, une personne célibataire et sans enfant gagnant 1 800 euros net par mois, sans autre revenu, serait imposée à hauteur de 4,5%, soit un prélèvement de 81 euros tous les mois sur son salaire. Ce taux personnalisé change donc en fonction de l’ensemble des revenus du foyer, de ses charges et de la situation de la famille. Il est calculé sur la base de votre dernière déclaration de revenu.

Si par chance votre conjoint est riche, ou que vous faites fortune dans l’immobilier suite à un héritage, vous n’avez en revanche peut-être pas envie que votre employeur -qui collecte cet impôt- connaisse votre taux personnalisé… C’est pourquoi, jusqu’au 15 septembre, vous avez la possibilité d’opter pour le taux neutre, fixé par le code général des impôts et qui correspond globalement au taux d’imposition d’un célibataire. Vous devrez alors verser un complément chaque mois directement au fisc.

Autre possibilité, si vous êtes marié et qu’il existe un écart de revenu important dans votre couple, vous pouvez choisir le taux de prélèvement individualisé. Le montant total de l’impôt ne changera pas mais il sera mieux réparti.

Tout le monde est concerné ?

Quasiment. Les traitements, salaires, revenus fonciers récurrents, retraites (impôt collecté par la caisse de retraite) ou les revenus « de remplacement » comme les allocations chômage (impôt collecté par Pôle Emploi) sont tous concernés. Une exception concernera toutefois les employés à domicile en 2019 puisque les gestionnaires du chèque emploi-service (Cesu) et de Pajemploi ne seront prêts à prélever l’impôt sur le revenu que courant 2020.

Les indépendants et libéraux auront, eux, la possibilité de trimestrialiser leur prélèvements tout en ajustant leur prévisions de chiffre d’affaires en cours d’année. Les nouveaux entrants sur le marché du travail en 2019 se verront appliquer par défaut un taux neutre. Quant aux revenus des capitaux mobiliers et aux plus-values immobilières, ils sont déjà prélevés à la source.

Que dois-je faire d’ici le 1er janvier 2019 ?

Rien (si vous ne souhaitez pas modifier votre taux d’imposition avant le 15 septembre). Tout a déjà été calculé par l’administration fiscale après votre dernière déclaration de revenus. D’ailleurs, n’oubliez tout de même pas de payer vos impôts 2018 sur les revenus de 2017 avant le 17 septembre…

Attention, le prélèvement à la source ne signifie pas la fin des démarches administratives. Vous devrez encore déclarer vos revenus tous les printemps. Cela permettra notamment d’actualiser votre taux de prélèvement si besoin, et d’intégrer les crédits d’impôt (qui seront toujours perçus en septembre).

Et si ma situation change d’ici le premier prélèvement ?

L’objectif du prélèvement à la source est de collecter l’impôt directement sur les revenus et non plus un an après leur versement. L’avantage, c’est que vous pouvez donc ajuster rapidement votre niveau d’imposition en fonction de vos éventuelles variations de revenus (promotion, licenciement, retraite…), ou de vos changement de situation de famille (mariage, divorce, enfants…). Ces actualisations pourront se faire dès le 2 janvier 2019 sur le site impots.gouv.fr, toujours à la rubrique Gérer mon prélèvement à la source. Elles seront donc automatiquement répercutées sur votre premier prélèvement à la fin du mois.

Je ne vais vraiment pas payer d’impôts pour l’année 2018 ?

Et non, c’est LA bonne nouvelle de cette réforme. En septembre, vous payerez les impôts 2018 sur les revenus de 2017, mais en 2019, vous ne serez imposé que sur vos revenus de 2019. Les revenus courants de 2018 ne seront eux pas imposés, c’est ce qu’on appelle une « année blanche ».

L’administration fiscale a toutefois prévu plusieurs dispositifs pour éviter les abus. Si les revenus 2018 des indépendants s’avèrent par exemple supérieurs à ceux des trois dernières années, ils seront imposés sur cette marge supplémentaire.

J’ai plein d’autres questions !

Vous êtes curieux, et c’est une qualité. Vous pouvez donc trouver toutes les réponses que vous souhaitez sur le site impots.gouv.fr, toujours dans la rubrique Gérer mon prélèvement à la source en cliquant sur le menu déroulant Aide : vidéo de démonstration et questions fréquentes.

Si votre problématique concerne un cas vraiment particulier, vous pouvez aussi appeler le numéro de téléphone spécialement mis en place par la direction générale des Finances Publiques : 0 811 368 368 (service 0,06 € / minute + prix d’un appel).

