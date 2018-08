Brésil : Les indiens Guaranis, fils de la forêt et défenseurs de la forêt amazonienne (Vidéos)

Leur nombre est peut-être restreint et leurs moyens limités, mais les indiens guaranis n’ont pas dit leur dernier mot face aux lobbies.

Au Brésil, les indiens de la tribu guarani ne s’élèvent plus qu’à 50 000 individus, répartis dans 7 régions du pays. France Ô revient sur le combat d’une vie, celui de leur lutte pour la préservation d’un mode de vie ancestral. L’histoire du pot de terre contre le pot de fer des lobbies de l’agro-business.

On les surnomme « les fils de la forêt » : les Guaranis font partie des dernières tribus d’indiens du Brésil. Spoliés de leurs terres, ils ont été témoins de la déforestation massive et de la destruction de la biodiversité au profit de l’agriculture intensive et de la construction de barrages hydro-électriques.

Aline Crespe, professeure d’anthropologie à l’Université Fédérale de Dourados, explique à France Ô : « La stratégie de l’État a été d’occulter le fait qu’il y avait des indiens et de faire comme si leurs terres étaient libres. L’État les a vendues pour favoriser la colonisation. Ce n’est pas un problème indien, c’est le problème de l’État brésilien. »

Pour les indiens guaranis, la terre est à l’origine de toute vie. Mais les invasions violentes des fermiers ont tout dévasté. Leurs enfants souffrent de malnutrition et leurs chefs de file sont menacés de morts, quand ils ne sont pas tout bonnement assassinés. Ces dernières années, des centaines de Guaranis, hommes, femmes et enfants, se sont suicidés.

Pour (re)voir le documentaire Les fils de la forêt, l’ultime combat, rendez-vous sur France.tv. Le film est disponible pour encore 2 jours.

Vous souhaitez venir en aide au peuple Guarani ? Des actions vous attendent sur le site internet de Survival International.

