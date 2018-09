Time : 6 mn 09

La France, le pays le plus corrompu d’Europe ?

La France est devenue un pays mafieux et corrompu, son administration fonctionne comme la Mafia. Beaucoup de citoyens et journalistes naissent aveugles, et ils ne s’en aperçoivent que le jour ou une bonne vérité leur crève les yeux. La démocratie, médiocratie, française a atteint ses limites, il faut impérativement apporter les changements nécessaires.

La parabole de la paille et de la poutre s’applique pleinement ici. Les Français ont tendance à minimiser ce que l’on appelle pudiquement « les affaires ». Le mot « corruption » est réservé aux autres, particulièrement aux pays en voie de développement ou émergents. C’est une forme de hiérarchisation qui déforme la perception de la réalité et masque la nature et l’ampleur de la corruption dans le pays.

