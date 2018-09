Oceanwings : Il met au point une tenue de plongée révolutionnaire pour “voler” dans l’océan ! (Vidéo)

Inspirée par la combinaison du wingsuit, cette surprenante combinaison n’est pas faite pour les airs, mais bel et bien pour se mouvoir dans l’eau. Son créateur n’est d’ailleurs pas n’importe qui puisqu’il s’agit de Pierre Frolla, un champion d’apnée monégasque reconnu.

Âgé de 42 ans, Pierre Frolla a été entre 1996 et 2007 un athlète de haut niveau, plus précisément un champion d’apnée ayant enchaîné les records dans la discipline. L’intéressé avait un rêve qu’il a désormais concrétisé : trouver le moyen d’approcher les grands animaux marins. Cela a donc motivé la création d’une combinaison de plongée surprenante inspirée de celle utilisée en wingsuit (ou vol en combinaison ailée).

Le champion crée plusieurs écoles de plongée accessibles dès l’âge de 8 ans, ayant pour thématique les animaux marins ainsi que le sauvetage en mer. En parallèle, il collabore avec Aqua Lung, société spécialisée dans le matériel de plongée sous-marine et Quiksilver, célèbre marque de surf et de snowboard dans l’élaboration d’une nouvelle combinaison de plongée baptisée Oceanwings. Alors que la motivation première était l’esthétisme, la volonté de révolutionner sa propre discipline s’est rapidement fait sentir chez l’intéressé.

Ayant toujours gardé en tête son amour des animaux, Pierre Frolla a confié que l’objectif de la tenue était « de s’approcher au contact des animaux, sans avoir besoin de faire des mouvements avec les bras et les jambes et donc d’inverser la tendance, c’est-à-dire d’attirer leur curiosité. »

Le premier prototype est né il y a quatre ans et permet de parcourir de longues distances sans gros efforts. La combinaison faite en néoprène couvre le corps et se déploie entre les jambes et sous les bras. Un défaut notable était cependant relatif à la remontée à la surface qui ne pouvait se faire sans l’aide d’autres personnes. La solution a rapidement été trouvée : l’insertion de quatre petites cartouches de gaz de 38 grammes vissées à des percuteurs capables de gonfler une poche située dans le dos de la combinaison.

