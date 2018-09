On passe en moyenne 1h28 par jour sur Internet – voici la quantité de données générées en 60 secondes chrono

Nous sommes de plus en plus accros à Internet et aux écrans. Que ce soit à la maison, dans les transports en commun ou dans une file d’attente, un(e) internaute français(e) passe en moyenne 1h28 à surfer sur le web chaque jour, selon une étude Médiamétrie sur « l’année Internet 2017 » publiée fin février dernier.

Pendant ce laps de temps, nous générons des données. En agrégé, comme le montre ce graphique de Statista, une minute sur Internet suffit à produire des millions de données à travers le monde.

L’institut Statista s’est basé sur les données fournies par le site de web design Go-globe.com, les données des entreprises ainsi que leurs propres jeux de données.

Ainsi, en l’espace de 60 secondes chrono, on compte :

3,8 millions de requêtes Google.

243.000 photos téléchargées sur Facebook.

350.000 tweets postés sur Twitter.

29 millions de messages WhatsApp traités.

1,5 million de titres écoutés sur Spotify.

87.000 heures de vidéos vues sur Netflix.

ou encore 210.000 snaps téléchargés sur l’appli Snapchat.

Source :

https://fr.statista.com/infographie/13160/60-secondes-chrono-sur-internet/

http://www.businessinsider.fr/graphique-du-jour-donnees-generees-en-une-minute-sur-internet