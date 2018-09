Faut-il vraiment faire 10 000 pas chaque jour ?

Pour rester en bonne santé, il faudrait faire 10 000 pas quotidiennement et ce serait même, dit-on, une recommandation de l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Beaucoup de podomètres citent aussi ce chiffre en référence. Pour autant, est-ce réellement le cas ?

Le mythe des 10 000 pas. Depuis longtemps, très longtemps, il s’agit de l’une des recommandations de santé publique les plus connues. Pour être en bonne santé, paraît-il, il faudrait effectuer au moins 10 000 pas par jour. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), en plus, validerait la théorie… Alors forcément, toutes les applications connectées, les podomètres, reprennent ce chiffre, comme une barre impérative à atteindre.

« C’est complètement faux de dire que c’est une référence »

Sauf qu’en réalité, ce chiffre de 10 000 sort presque de nulle part. Du moins, d’aucune analyse médicale ni de recherche scientifique. L’affaire remonte aux JO de Tokyo, en 1964 : un Japonais avait lancé un podomètre baptisé Man-Po-Kei. « Man » veut dire 10 000, « Po » pas et « Kei » mètre… Et aussi grotesque que cela puisse paraître, tout est simplement parti de là !

Depuis, cette valeur a été reprise par de grands organismes de santé publique comme s’il s’agissait d’un chiffre de référence, et la barre des 10 000 est peu à peu entrée dans les esprits, « alors que ce n’était à la base qu’un coup à des fins publicitaires et non une recommandation de santé », observe Martine Duclos. Chef de service de la médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand, elle dirige également l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité.

« Mais dire que 10 000 pas est un objectif minimum à atteindre, c’est complètement faux, ajoute-t-elle. Cela correspondrait à une bonne heure et demie de marche par jour, ce qui n’est pas jouable pour beaucoup de monde aujourd’hui… »

Martine Duclos, elle, préconise « de marcher 6 000 pas par jour, soit au moins trente minutes de marche quotidienne à un bon rythme, et ce au moins cinq fois par semaine. C’est suffisant, et c’est réalisable », dit-elle, alors que la barre des 10 000 peut être « un frein pour beaucoup de monde. Bien sûr, plus vous marchez, mieux c’est, mais 6 000 c’est déjà bien… »

Au moins 30 minutes de marche

Ce chiffre de 10 000 repose en plus sur un mensonge, sachant qu’aujourd’hui l’OMS ne recommande pas spécifiquement un nombre de pas à atteindre. Les recommandations, précises, portent davantage sur l’intensité de l’activité, et sur sa durée. Pour les adultes, l’organisme recommande ainsi « de pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue ».

Cette activité, donc, est nécessaire à votre organisme. Si vous aviez encore quelques doutes, les chiffres parlent : « Au moins trente minutes de marche par jour, cela réduit de 50 % vos risques d’avoir un cancer du sein, de l’utérus ou du colon, mais aussi d’avoir du diabète de type 2. », avance Martine Duclos. « Cela réduit de 40 % les risques d’AVC ou d’infarctus, de 30 % ceux de contracter la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson. »

