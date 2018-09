Rapport manipulation et information [CAPS et l’IRSEM] : le document qui fait polémique (Vidéo)

Time : 6 mn 25

Rapport manipulation et information

Le document qui fait polémique

Un rapport publié le 4 septembre épingle les « manipulations de l’information » dont seraient responsables la Russie et, à travers elle, RT. Invité du JT, Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris, dénonce un procès d’intention du gouvernement à l’encontre des certains médias.

Les manipulations de l’information ne sont pas nouvelles, puisque déjà les hittites auraient utilisé des fausses informations avant la bataille de Qadesh en 1274 avant JC pour abuser les égyptiens et reprendre des territoires, alors que le pharaon Ramsès II l’a célébré comme une victoire personnelle.

Mais elles ont récemment pris une dimension sans précédent en raison des capacités inédites de diffusion et de viralité offertes par internet et les réseaux sociaux, ainsi que de la crise de confiance que vivent nos démocraties.

Le CAPS et l’IRSEM ont donc uni leurs forces pour l’étudier et ont établi conjointement un rapport pour mieux saisir la nature du problème et identifier les bonnes pratiques mises en œuvre par les États et les sociétés civiles, formulant 50 recommandations d’action.

Présenté pour la première fois le 28 août 2018 à l’occasion de la XXVIe conférence des Ambassadeurs et des Ambassadrices organisée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, il a été officiellement présenté le 4 septembre 2018 à l’Ecole militaire, dans une conférence ouverte par Florence Parly, ministre des Armées.

Ce rapport pointe ouvertement la stratégie du Kremlin en listant des préconisations comme :

« Sanctionner davantage les dérives médiatiques en suivant l’exemple de l’Ofcom brtiannique (qui a sanctionné RT à plusieurs reprises, ce qui semble avoir été efficace, c’est-à-dire dissuasif) » (page 177)

« Marginaliser les organes de propagande étrangers qu’il faut d’abord appeler par leur nom » comme l’avait fait le Président Macron dans sa conférence de presse du 29 mai 2017 à Versailles avec le Président russe Poutine (page 184)

Rappelons que le Sénat a, comme c’était attendu, rejeté sans coup férir les deux propositions de lois relatives à la lutte contre la manipulation de l’information, dite « loi Fakenews », par 288 voix contre 31 en séance le 26 juillet 2018. Selon ce texte, « Toute allégation ou imputation d’un fait, inexacte ou trompeuse, constitue une fausse information ».

Le refus du Sénat va cependant permettre aux deux textes de lois de retourner en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Retrouvez le Rapport en français ainsi que notre article Lutte contre la manipulation de l’information: la loi Fakenews pour plus de détails sur la « loi Fake news »

Me Thierry Vallat était le 6 septembre 2018 l’invité du JT de 20 h sur RT France pour évoquer le rapport CAPS-INSERM.

Me Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris

Source :

https://www.defense.gouv.fr/actualites/la-vie-du-ministere/lancement-du-rapport-conjoint-caps-irsem.-les-manipulations-de-l-information

http://www.thierryvallatavocat.com/2018/09/manipulation-de-l-information-de-la-loi-fake-news-au-rapport-caps-inserm-du-4-septembre-2018.html