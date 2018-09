Évolution d’Internet : envoyer un email en 1984, ça ressemblait à ça !

Une vidéo extraite d’une émission britannique de 1984 nous montre un couple, équipé de matériel dernier cri, faire la démonstration de l’envoi d’un mail. Une certaine idée de la fulgurance de l’évolution d’Internet.

Quand on voit les possibilités quasi infinies qui nous sont offertes aujourd’hui en termes d’informatique et d’Internet, il est toujours fascinant de regarder dans le rétroviseur pour voir à quel point et à quelle vitesse ces outils ont évolué. Dans une vidéo qui reprend un extrait de l’émission anglaise « Database » de 1984, un couple de « précurseurs » présente son équipement électronique dernier cri, à mi-chemin entre minitel, télétexte et internet.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a une trentaine d’années, l’accès à l’information était limité. « C’est très simple. Le téléphone est connecté au réseau téléphonique grâce à une prise. Je n’ai qu’à la débrancher du téléphone pour la brancher sur cette boîte, le modem. Je n’ai plus qu’à brancher l’un des câbles du modem à l’endroit où était branché le téléphone. J’allume le modem, et voilà, c’est tout bon. » explique Julian Green, interviewé dans l’émission, lorsqu’il explique comment se servir de cet équipement.

Les voilà connectés à un service appelé Micronet, qui était dans les années 70-80 l’un des premiers fournisseurs d’informations en Grande-Bretagne. Pas d’URL à l’époque, mais des pages numérotées. « La page principale me donne les actualités du jour, les nouveautés du système, et les différents logiciels disponibles. Sur cette page, je peux aussi écrire une lettre. » explique Julian Green. Le service proposait également des jeux ou encore une sorte de chat avec des célébrités, le rendant très en avance sur son temps.

Le couple fait ensuite la démonstration de l’envoi d’un courrier électronique, envoyé directement à la régie des studios de Database. « Meilleurs vœux à toute l’équipe de Database. Électroniquement vôtre, la famille Green. », tel est le contenu de ce message qui ne manque pas d’amuser l’animatrice.

Enfin, pour les vrais nostalgiques de l’époque « modem », l’émission se termine par ces sons qui caractérisaient la connexion à un modem aux débuts d’Internet.

Time : 6 mn 34 [Vostvfr]

Que seront nos ordinateurs et Internet dans 34 ans ?

