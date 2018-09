Résumé SOTT – Août 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 20 mn 50 [Vostvfr]

Août 2018

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Les fortes pluies, les tempêtes de grêle, les inondations et les glissements de terrain ont continué à faire des ravages ce mois-ci de la Chine aux États-Unis. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers ont été déplacées.

Les vagues de chaleur ont frappé durement dans certaines régions d’Europe, en Australie et aux États-Unis, avant l’arrivée de quantités incroyables de pluie – et même de neige dans le cas de la Sardaigne – avec chutes de température sans précédent.

Mais la Sardaigne n’était pas la seule région à recevoir de forte tombée de neige en août, l’Australie, l’Uruguay et les Alpes aussi.

La Ceinture de feu a continué avec une forte activité, et cela ne s’est pas seulement reflété dans l’activité volcanique, mais dans une série de tremblements de terre d’une magnitude supérieure à 6 qui a secoué l’Indonésie, causant la mort de plus de 300 personnes. Séisme de magnitude 7,3, le plus important en 118 ans.

Un nombre croissant de trombes d’eau, de tornade de feu et de tourbillon de poussière ont également fait leur apparition dans le monde en août. Jadis un phénomène rare, les trombes d’eau sont de plus en plus courantes dans certaines régions. Dans le même temps, ces vortex de feu, d’eau et de poussière apparaissent dans des endroits très inhabituels.

Pour couronner le tout, plusieurs lacs et rivières du monde entier ont tout simplement disparu en août.

Que se passe-t-il ? Le temps nous le dira !

Texte original :

Heavy rains, hail storms, floods and landslides continued to wreak havoc this month from China to the US. Hundreds died, and thousands were displaced.

Heatwaves hit hard in parts of Europe, Australia and the US, only to be extinguished by incredible amounts of rain – and even snow in the case of Sardinia – amid unprecedented temperature drops.

But Sardinia was not the only area to get a serious dose of August snow, Australia, Uruguay, and the Alps got their share too.

The Ring of Fire continued with high activity, and this wasn’t just reflected in the volcanic activity, but in a series of powerful earthquakes above 6 magnitude that rattled Indonesia, causing the death of more than 300 people, meanwhile Venezuela was struck by a 7.3 magnitude quake, the largest in 118 years.

An increasing number of waterspouts, ‘firenados’ and dust-devils also popped up around the world this August. Once a rare phenomenon, waterspouts are increasingly common these days in some areas. At the same time, these vortexes of fire, water and dust are appearing in very unusual places.

To top the madness off, several lakes and rivers around the world simply disappeared this August. What’s going on ? Time will tell !