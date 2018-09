Apprenez à voir (2) : Le contrôle mental [Mk Ultra] (Vidéo)

Second épisode de la série « APPRENEZ À VOIR » visant à identifier et décoder les nombreux symboles dont nous sommes bombardés légalement dans les clips, les films, les pubs et qui représentent un réel DANGER pour notre esprit et ce, dès le plus jeune âge.

Au sommaire de la série :

Découverte du milieu occulte des célébrités, cours intensif sur le programme de Contrôle Mental MK ULTRA ainsi que ses conséquences sur notre esprit et décryptages réguliers de nombreuses vidéos d’actualité.

L’objectif de cette série :

Vous sortir définitivement de cette hypnose dont vous n’avez même pas conscience.

Alexandre Lebreton

Time : 31 mn 29

