MagicScroll : une curieuse tablette-smartphone inspirée du parchemin

Des chercheurs de l’université Queen’s ont inventé une tablette-smartphone à partir d’un écran flexible de 7,5 pouces enroulé sur un cylindre. L’interface peut s’utiliser à la fois à l’aide de couronnes rotatives ou bien déployée à plat.

Les recherches sur les interfaces des terminaux mobiles peuvent prendre des directions parfois étonnantes. C’est le cas ici avec le MagicScroll, un appareil hybride, mi-tablette mi-smartphone dont la forme cylindrique et la manipulation sont directement inspirées des parchemins anciens.

Conçu par une équipe du Human Media Lab de l’université Queen’s (Canada), à laquelle on doit déjà un surprenant concept de drones Lego, ce MagicScroll repose sur un écran 7,5 pouces flexible qui vient s’enrouler autour d’un corps cylindrique fabriqué avec une imprimante 3D qui renferme toute l’électronique nécessaire.

Time : 1 mn [Vostvfr]

Le MagicScroll propose une approche ergonomique originale et prometteuse, si toutefois sa miniaturisation et une augmentation de la résolution d’écran sont possibles. © Human Media Lab

Le MagicScroll pourrait devenir aussi fin qu’un stylo

À chaque extrémité du rouleau, deux couronnes rotatives permettent de naviguer dans l’interface en faisant défiler les contenus. Le système rappelle, un peu, le principe du Rolodex. De plus, ces couronnes sont motorisées, de sorte qu’elles peuvent s’animer et faire bouger le terminal de façon contextuelle, par exemple pour signifier l’arrivée d’une notification.

Lorsque l’utilisateur veut consulter un contenu de manière plus poussée, il peut alors dérouler l’écran pour l’utiliser à plat, comme une tablette. Les concepteurs du MagicScroll mettent en avant son utilisation à une main plus aisée qu’une tablette classique et sa polyvalence. En effet, le terminal sert aussi de téléphone mobile. Certes, il est un peu curieux de voir quelqu’un coller un gros rouleau contre son oreille. Mais l’équipe du Human Media Lab dit vouloir poursuivre le développement pour parvenir à un format qui se rapprocherait de celui d’un stylo, ce qui deviendrait alors beaucoup plus pratique et attirant.

Source :

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/tablette-magicscroll-curieuse-tablette-smartphone-inspiree-parchemin-72660/