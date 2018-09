L’électrostimulation des muscles est-elle vraiment efficace ? (Vidéo)

Time : 4 mn 39

L’électrostimulation des muscles est-elle vraiment efficace ?

Les sportifs apprécient généralement l’électrostimulation, tout comme une partie des individus lambda. Pour les uns, il s’agit de renforcer les muscles ou de récupérer après une blessure, et d’autres tentent de travailler les muscles sans faire le moindre effort.

L’électrostimulation, cette méthode se matérialisant par l’utilisation d’une ceinture composée de nombreuses électrodes autour de la taille, est depuis des années vantée par les émissions de téléachats. En effet, la promesse de faire du sport et de maigrir sans lever le petit doigt est pour beaucoup plus que séduisante.

Le fait est que ce genre de ceinture ne peut pas faire maigrir, car le système cardiovasculaire n’est pas sollicité et ne peut pas suffire à la musculation. Il s’agit en réalité d’un complément à une activité physique bien réelle – ou encore à des exercices de musculations. En aucun cas cet appareil seul ne suffira pour avoir une silhouette fine et des abdominaux en béton !

L’électrostimulation comporte en effet quelques avantages, si la méthode est utilisée intelligemment. En effet, les électrodes, dans le cas où ces dernières sont placées de manière stratégique pendant une séance de sport, peuvent travailler les fibres musculaires en surface et en profondeur. Par ailleurs, cette méthode est très bonne pour aider à la rééducation après une blessure, et ce afin de stimuler les muscles sans faire de mouvements au niveau des articulations et risquer une rechute.

L’électrostimulation est également déclinée en électrothérapie, principalement utilisée en rééducation fonctionnelle des traumatismes du système nerveux, ou comme traitement de douleurs chroniques musculaires ou nerveuses. Cette méthode plus élaborée – car entrant davantage dans le domaine des professionnels de la santé – est le plus souvent recommandée par des kinésithérapeutes et des physiothérapeutes.

Enfin pour les plus intéressés, le Cabinet de Traumatologie et Médecine du Sport à Pau a publié un document plutôt complet, évoquant l’histoire et les applications de l’électrostimulation.

