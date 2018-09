Pesticides : Dès 1962, cette scientifique avait prédit le désastre. (Vidéo)

Rachel Carson (1907 – 1964), biologiste marine et écologiste américaine

Cette scientifique avait tout compris, tout prédit. Puis les lobbies ont tout fait pour la discréditer. Et ça a marché…

Oui, le désastre des pesticides était tout à fait prévisible. D’ailleurs, il avait été prédit, et ce depuis le début. Pour preuve, Le Printemps silencieux, un livre prophétique écrit par la scientifique Rachel Carson… en 1962 ! Pourquoi est-ce que personne n’a tenu compte de ses observations et de ses mises en garde ? Réponse passionnante (et un brin désolante) avec Fabrice Nicollino.

Initialement spécialisée dans l’étude des océans, Rachel Carson s’est peu à peu intéressée à la terre après avoir observé l’émergence de nombreuses anomalies nouvelles et inexplicables. Nous sommes dans les années 50, les pesticides commencent à exploser et la scientifique va rapidement identifier un lien de cause à effet entre ces phénomènes.

Son livre (Un Printemps silencieux) sort en 1962 et connaît un écho retentissant. Pourtant, les autorités n’en tirent aucune leçon. Il faut dire que Monsanto a tout fait pour la discréditer et jouer la carte de la désinformation. Une grande première qui, depuis, est devenue une habitude pour tous les lobbies du secteur…

Regardez cette vidéo de France Culture :

« Nous devons commencer à compter les coûts cachés de ce que nous sommes en train de faire. »

« C’est un livre prodigieux, extraordinaire. Elle dit notamment que pour la première fois dans la vie des hommes, et c’est vrai, il va falloir s’habituer à vivre avec des produits toxiques à l’intérieur de nous. »

Rachel Carson avait tout compris, tout prédit. Pourtant, nous sommes en 2018, et les autorités, elles, n’ont toujours rien entendu, rien décidé. À nous de les faire plier, en commençant par signer l’appel des coquelicots lancé notamment par Fabrice Nicollino.

