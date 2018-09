Canada : Une société recrute des « amateurs » pour tester du cannabis

Petite annonce | Quelques conditions sont requises pour postuler : vivre au Canada, être majeur, et si possible, savoir reconnaître les différentes nuances de la plante…

Recherche « amateurs » de cannabis pour tester de nouvelles souches, bon salaire. Cette petite annonce d’une société de marketing de Toronto, au Canada, a provoqué plusieurs centaines de candidatures en quelques jours et un début de « panique » chez ses recruteurs.

A un mois de la légalisation du cannabis récréatif au Canada, l’offre d’emploi à temps partiel de la société AHLOT n’est pas passée inaperçue : elle propose à six « amateurs » d’être payés 50 dollars (33 euros) de l’heure, avec un maximum de 12 heures par mois, pour tester de nouvelles variétés de marijuana.

Intérêt pour cannabis recherché

Le résultat ne s’est pas fait attendre : en quelques jours, ALHOT a reçu plus de 500 candidatures, ce qui a provoqué une « légère panique » au sein de la société, a-t-elle commenté sur Twitter. Quelques conditions sont requises pour postuler : vivre au Canada, être majeur, et si possible avoir un palais, c’est-à-dire « un intérêt affirmé pour le cannabis ainsi que la capacité de distinguer les nuances parfois subtiles entre les différentes variétés » de cette drogue.

Les six futures recrues formeront un « comité de sélection » qui devra « évaluer ce que les producteurs canadiens ont de mieux à offrir ». La société travaille pour un producteur agréé, Solace Health, dont elle est chargée de promouvoir et distribuer la production. Les futurs testeurs devront également être actifs sur les réseaux sociaux et participer à des vidéos promotionnelles pour la société.

Le directeur général de la société, Greg Pantelic, a expliqué dans un communiqué qu’avec la légalisation prochaine du cannabis au Canada, le 17 octobre, « Les Canadiens [allaient] être submergés par un tsunami de variétés ».

