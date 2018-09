Découvrez le camion autonome Vera sans cabine pensé par Volvo ! (Vidéo)

Le camion Vera de Volvo, le futur du camion autonome ? Crédits : capture Youtube / Volvo Trucks

Le constructeur suédois a publié il y a quelques jours une vidéo présentant son nouveau concept de camion autonome électrique : le Vera. Non seulement le véhicule ne comporte pas de volant, mais surtout, celui-ci n’a pas non plus de cabine ! En revanche, ce nouveau véhicule ne devrait pas fréquenter nos routes.

Le concept Vera de Volvo a l’étonnante caractéristique d’avoir totalement fait disparaître la cabine habituellement réservée au chauffeur. Ainsi, ce camion entièrement autonome a une allure assez déroutante, et il faut savoir que ce dernier utilise les mêmes moteurs et batteries que les autres camions électriques de Volvo.

Côté usages, le constructeur estime que le camion Vera sera destiné à effectuer des trajets courts et assez lents. Il pourra transporter des charges lourdes au sein même des zones portuaires, des centres logistiques, des lieux de construction de grands édifices (comme les ponts) et autres usines. Volvo a même élaboré un scénario où tout serait automatisé et optimisé.

Des flottes de camions Vera assureraient des rotations en permanence, coordonnées par un poste de contrôle. Le but de ce dernier serait d’optimiser les flux tout en gardant un œil sur les chargements ainsi que sur les besoins de recharge en énergie des camions. Avec une telle méthode, le fabricant espère pouvoir réduire les délais de livraison, mais aussi le volume des stocks tampons habituellement nécessaires entre plusieurs étapes d’une livraison.

Ainsi, Volvo désire donc développer une offre de camion autonome électrique collant parfaitement aux besoins de l’industrie. Le concept Vera fait tout de même penser à ce qu’a récemment fait le constructeur Einride, qui a décliné son camion autonome T-Pod en une version T-Log qualifiée de “camion-bûcheron”. En effet, ce dernier a pour but de travailler dans les exploitations forestières.

Time : 1 mn 56 [Vostvfr]

