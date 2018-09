Antidépresseurs : « L’industrie pharmaceutique a fabriqué la dépression. » – Pr. Philippe Even (Vidéo)

Pr. Philippe Even

Le médecin pneumologue Philippe Even était l’invité du Grand Oral des GG ce mardi. Coauteur de Dépressions, antidépresseurs : le guide (Cherche-Midi), le scientifique fustige l’usage généralisé d’antidépresseurs.

Selon Philippe Even, médecin pneumologue radié en 2016 de l’Ordre des médecins, les antidépresseurs sont dangereux et inutiles dans la plupart des cas. « Les dépressions existent, il y a de vraies grandes dépressions qui concernent 500.000 personnes en France. Et il y a tous les gens qui ressentent le spleen, le mal-être, la mélancolie qui ne sont pas malades, qui sont des réactions aux conditions de vie qui leur sont faites, parfois dans leur famille ou leur travail. Mais ce sont des réactions humaines. La vie, c’est aussi la souffrance. Nietzsche disait : ‘Souffrir, c’est vivre’. Et chacun de nous a à se battre pour comprendre ce qui l’entoure ».

« L’industrie pharmaceutique a une puissance de frappe supérieure à toutes les autres industries. »

Cette banalisation des antidépresseurs est l’œuvre, selon lui, des laboratoires pharmaceutiques : « Le point de départ, c’est les grandes firmes de l’industrie pharmaceutiques, il y en a 8 ou 10 qui se font chaque année 100 milliards de dollars de vente, qui représentent en Bourse des milliards et qui sont d’une puissance de frappe supérieure à toutes les autres industries, excepté les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon, ndlr). Un seul grand laboratoire, c’est 3 fois Boeing… Il y a les GAFA, l’industrie pharmaceutique et les banques qui dirigent le monde ».

Et si les médecins en prescrivent, c’est qu’ils n’ont pas toutes les informations, estime-t-il : « Les médecins sont endoctrinés mais ils n’ont pas le temps de s’informer, ça prend 6 heures par jour. Ils lisent ce qu’on leur dit, et ces publications sont entièrement financés par l’industrie pharmaceutique ».

