Chili – San Alfonso del Mar Algarrobo

La plus grande piscine du monde survolée en drone

Au Chili, la piscine d’Algarrobo possède une plage d’un kilomètre de long et contient l’équivalent de 80 piscines olympiques. Survolée par drone, ses dimensions sont encore plus impressionnantes.

On se croirait presque dans la mer. Mais la piscine d’Algarrobo au Chili, est séparée de l’océan par une bande de terre de 100 mètres de large. Avec ses huit hectares, sa plage d’un kilomètre de long et ses 250 millions de litres d’eau (l’équivalent de 80 piscines olympiques), c’est la plus grande piscine du monde. Construite en 2007 à San Alfonso del Mar, à 130 kilomètres de la capitale Santiago du Chili, elle fait partie d’un immense complexe touristique avec appartements, hôtels, restaurants, cinéma, discothèques, thalasso et aquarium.

Plus accueillante que l’océan Pacifique

Mais pourquoi avoir construit une aussi grande piscine juste à côté de la mer ? Car l’océan Pacifique, dans lequel est pompée l’eau de la piscine, n’est pas franchement accueillant sur cette côte : celle-ci est couverte de rochers, les vagues sont incessantes et la température de l’eau ne dépasse pas les 10 °C en été. Avec la piscine, dont l’eau calme et cristalline est chauffée à 26 °C toute l’année, les touristes adeptes de sports nautiques affluent. On peut ainsi y pratiquer la nage, le kayak, la planche à voile et même la plongée (la profondeur allant jusqu’à 35 mètres). La plage est ombragée par de vrais palmiers et le sable blanc ne colle pas à la peau.

Un système de filtration écologique

Le complexe, développé par la société Crystal Lagoon, est parfaitement écologique assure celle-ci. L’eau est renouvelée et filtrée à raison de 800.000 litres par jour et utilise une technologie de purification écologique nécessitant beaucoup moins de produits chimiques que les piscines standards.

