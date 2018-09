Australie : découvrez la ville souterraine de Coober Pedy (Vidéos)

Time : 3 mn 13

Découvrez la ville souterraine de Coober Pedy

Coober Pedy est un village pour le moins surprenant. En effet, caché dans le désert australien, il accueille 1 916 habitants… sous terre ! Considéré comme la « capitale mondiale de production d’opale », Coober Pedy est formé d’un ensemble de grottes creusées dans les collines. Le confort y est optimal : les maisons sont spacieuses, équipées et au même prix que les maisons traditionnelles en surface. Suivez-nous pour une visite exceptionnelle de ce village en tout point original.

Coober Pedy, l’histoire fascinante d’un petit village

Coober Pedy est un village situé à 846 km au nord d’Adélaïde en Australie-Méridionale. Les aborigènes sont les premiers à s’installer dans la région, et le premier Européen à fouler ces terres est John McDouall Stuart. Après la découverte de mines d’opale, le village est créé au cœur du désert australien.

Et c’est en s’inspirant du terme aborigène « Kupa Piti » signifiant « Le trou de l’homme blanc », que son nom fut donné. En 1916, Coober Pedy était donc né et pouvait accueillir comme il se doit les mineurs qui y travailleraient à la recherche d’opale.

Le choix d’une vie sous terre

Coober Pedy compte en effet 1 916 habitants qui ont fait le choix original de vivre sous terre. Situé en plein cœur du désert australien, où les températures peuvent souvent dépasser les 40°C (des températures insupportables, qui ont causé des morts), les habitants préfèrent vivre sous terre, là où les températures sont bien plus agréables.

Ainsi, creusées dans les collines et remplaçant certaines anciennes mines, des maisons troglodytes les accueillent, dans un confort surprenant.

En effet, ces maisons comportent pour la plupart, 3 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bains. Les températures y restent constantes, et sous terre les habitants sont davantage protégés des tempêtes de sable fréquentes.

Coober Pedy comporte en plus des maisons, des mines, un cimetière et des églises, situés sous Terre. Il y a aussi une école, une bibliothèque, un musée et si vous vous posez la question, il y a même la télévision… Un véritable petit nid douillet pour près de 2 000 personnes de nationalités diverses !

Un village star dans le désert australien

En plus, d’attirer l’attention de nombreux touristes, le village est parmi les incontournables lieux de tournage de bon nombre de réalisateurs. Ainsi, vous reconnaitrez peut-être la toile de fond des films à succès comme « Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre », ou encore « Priscilla, folle du désert », « Pitch Black » et même de jeux télévisés tels que « The Amazing Race ». Coober Pedy n’est sans rappeler la planète Tatooine toute droite sortie de l’univers Star Wars. Le village abrite d’ailleurs une jolie réplique du vaisseau de Han Solo.

Coober Pedy est un village fascinant qui ne manque pas de charmer. Seriez-vous prêt à faire vos valises et partir vivre sous Terre à Coober Pedy ou préférez-vous des endroits plus classiques ?

