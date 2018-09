De l’Ecosse à la Turquie, un immense réseau de tunnels souterrains du Néolithique qui sillonnent l’Europe (Vidéo)

Un nouveau livre sur les autoroutes anciennes nous livre que l’homme de l’âge de pierre a créé un vaste réseau de tunnels souterrains qui sillonnent l’Europe de l’Ecosse à la Turquie.

L’archéologue allemand Heinrich Kusch dit que les preuves des tunnels ont été trouvées sous des centaines de villages néolithiques sur tout le continent.

Dans son livre « Portes secrètes pour un monde ancien », il fait valoir le fait que, si autant de tunnels ont survécu après 12.000 ans, le réseau de tunnels d’origine doit avoir été énorme.

Traces des tunnels de l’âge de Pierre ont été trouvées sous des centaines de colonies de peuplement néolithiques dans toute l’Europe – le fait que beaucoup ont survécu après 12.000 ans montre que le réseau de tunnel original doit avoir été énorme

« En Bavière, en Allemagne seulement, nous avons trouvé 700 mètres de ces réseaux de tunnels souterrains. En Styrie, en Autriche, nous avons trouvé 350 mètres. », dit-il.

« Partout en Europe, il y avait des milliers d’entre eux – du nord de l’Ecosse jusqu’à la Méditerranée. La plupart ne sont pas beaucoup plus grande que les trous de ver grands – de peu à côté 70cm – juste assez large pour une personne à se faufiler le long, mais rien d’autre. Ils sont entrecoupés de recoins, à certains endroits, ils sont plus grands et il y a des sièges, ou des stockages, chambres et des salles. Ils n’ont pas tous un lien visible mais pris ensemble, c’est un immense réseau souterrain. »

Pas pour les claustrophobes : La plupart des tunnels sont d’un peu près 70 cm – juste assez large pour qu’une personne puisse se faufiler à travers lentement

Certains experts estiment que le réseau était un moyen de protéger l’homme contre les prédateurs tandis que d’autres croient que quelques-uns des tunnels liés ont été utilisées comme les autoroutes le sont aujourd’hui, et permettaient aux gens de voyager en toute sécurité quel que soit les guerres ou la violence ou même le temps au-dehors.

Les notes nous disent que les tunnels étaient souvent bouchés par les entrées peut-être parce que l’Eglise avait peur de l’héritage païen que les tunnels auraient pu représenter, et voulait nier leur influence.

Dans certains cas, les écrits ont été découverts se référant à des tunnels considérés comme une passerelle vers le monde souterrain.

De nombreux tunnels souterrains mystérieux en Europe

De nombreux tunnels souterrains mystérieux sont cachés sous les champs et les forêts de l’Europe, ont découvert les spécialistes. Une très petite partie d’entre eux a été explorée. Apparemment, il s’agit d’un réseau de passages et de grottes sous les pays européens.

Les scientifiques ont établi que ces passages sont tous d’origine artificielle et ont été creusés (pour beaucoup) du Xème au XIIIème siècle, mais les scientifiques sont toujours en train de réfléchir à leur fonction. Il est impossible de supposer que ces passages ont été creusés pour assurer la communication entre les fiefs, car la plupart d’entre eux finissent par des impasses.

Plus de 1.000 passages ont déjà été explorés en Allemagne et en Autriche, et les archéologues croient qu’il ne s’agit que de 10 % de l’ensemble du réseau existant. Certains sont très courts à peine 20 à 25 m, mais il y a aussi de longs passages, qui font plus de 100 mètres. Dans certains endroits, ces passages ont des portes et des verrous.

Les historiens sont perplexes sur la fonction de ces installations souterraines étranges. Il s’agirait peut-être de refuges secrets pendant les guerres, des cachettes contre les voleurs, ou alors des temples secrets, où les païens pouvaient continuer à prier pour les dieux antiques.

Découverte d’une porte secrète

Cela se passe sur le site de la « Chaussée des Géants » cette formation volcanique située sur la côte d’Irlande du Nord, et située à 3 km au nord de la ville de Bushmills dans le Comté d’Antrim, à l’extrémité septentrionale du plateau d’Antrim, elle se caractérise par environ 40.000 colonnes hexagonales verticales juxtaposées.

L’ensemble, érodé par l’action de la mer, évoque un pavage qui débute de la base de la falaise et disparait dans la mer. Les colonnes sont visibles sur l’estran mais aussi dans la falaise haute de 28 mètres, qui constitue la bordure du plateau d’Antrim.

Le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986. Classé réserve naturelle nationale en 1987 par le Département de l’Environnement d’Irlande du Nord, le site et sa côte ont également intégré le réseau Area of Outstanding Natural Beauty en 1989. Le site appartient et est entretenu par le National Trust.

La Chaussée des Géants forme un promontoire qui s’avance sur la mer ; il est constitué de la juxtaposition de prismes de lave refroidie. Les plus grands de ces prismes atteignent près de 12 mètres de haut. La plupart ont une section de forme hexagonale, mais environ 30 % sont des pentagones et certaines colonnes ont quatre, sept, huit voire neuf ou dix faces.

La section des prismes peut avoir une surface plane, convexe ou concave. L’ensemble évoque une chaussée ancienne au pavage irrégulier.

