Chinese tradition -李子柒 : Li Ziqi fabrique des meubles artisanaux selon une technique traditionnelle chinoise (Vidéos)

Li Ziqi (李子柒) est une youtubeuse chinoise spécialisée dans les savoir-faire traditionnels chinois. Elle est ce qu’on appelle une spécialiste du « DIY » (do it yourself), c’est à dire du « fait maison » de haute qualité.

Li Ziqi présente son travail dans de remarquables vidéos filmées dans un écrin de verdure où tout semble en parfaite harmonie : des ressources alimentaires, des tutoriels originaux, l’art de faire du papier à la main, des meubles en bambou, jusqu’aux outils traditionnels… le tout couronné par la beauté du geste ; ces productions sont un véritable bol d’air….

