Réalité augmentée : des bulletins météo qui font froid dans le dos ! (Vidéos)

En France, les bulletins météo sont relativement « tranquilles » même s’il est question d’intempéries. Sur la chaîne américaine The Weather Channel, les émissions liées à la météorologie peuvent être beaucoup plus mouvementées, et ce grâce à la réalité augmentée !

S’agit-il de faire peur au téléspectateur ou simplement d’augmenter son intérêt ? Le 12 septembre 2018, la chaîne météo américaine The Weather Channel a diffusé une émission montrant les risques liés à l’ouragan Florence sur le point d’impacter l’est des États-Unis. Ainsi, le présentateur s’est trouvé au milieu d’une importante colonne d’eau où flottaient des automobiles, le tout agrémenté d’un fond sonore adapté aux images (vent, pluie).

Il s’agissait évidemment de réalité augmentée afin de mieux captiver le téléspectateur, une technique élaborée par The Future Group, une société spécialisée dans les contenus AR (et réalité mixte). Ainsi, superposer des sons, des images et des animations 3D ont permis d’élaborer cette simulation d’inondation, alors que le moteur Unreal Engine – largement connu du monde du jeu vidéo – a été utilisé.

Aurait-on tendance à l’exagération chez The Weather Channel ? Lors de l’ouragan Florence, un duplex a tout simplement été jugé ridicule sur les réseaux sociaux. En effet, il s’agissait d’une séquence devenue virale, montrant le journaliste lutter pour rester debout, alors que des passants marchaient tranquillement derrière lui.

Quoi qu’il en soit, la vidéo de la simulation d’inondations concernant l’ouragan Florence, et visible ci-après, est accompagnée par un second extrait datant de quelques mois. Suscitant peut-être beaucoup plus d’intérêt, l’extrait d’une autre émission de The Weather Channel illustrait les effets d’une tornade par le biais de nombreuses informations (caractéristiques, chiffres, etc.). Le plateau s’est vite retrouvé jonché de poteaux électriques qui s’effondrent, de voitures complètement détruites avant de devenir un véritable champ de bataille !

