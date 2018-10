Turkménistan : La « Porte de l’Enfer », un immense cratère de feu qui brûle sans interruption (Vidéos)

Un immense cratère de feu est actif depuis le début des années 1970 au Turkménistan.

Le cratère gazier Darvaza, où une flamme brûle en permanence, existe depuis plusieurs années au Turkménistan, écrit le quotidien Izvestia. Les touristes et les locaux appellent souvent cet endroit « Porte de l’enfer ».

Time : 1 mn 21

En 1971, des géologues soviétiques ont découvert un gisement de gaz près du village de Darvaza au nord du Turkménistan. Ils ont commencé le forage, mais pendant ce processus il s’est avéré qu’un grand vide se trouvait sous le champ gazier : la plateforme s’est effondrée sous le sol avec tout le matériel.

Heureusement, aucun géologue n’a été blessé, mais pour empêcher une fuite de gaz il a été décidé d’y mettre le feu. Les spécialistes pensaient que le gaz brûlerait quelques jours, mais depuis le cratère brûle jour et nuit.

Time : 59 s

Les habitants des régions voisines et les touristes viennent observer ce phénomène inhabituel. Le diamètre du cratère est de 60 m, sa profondeur est de 20 m — des dimensions comparables à un terrain de football amateur. Plusieurs cratères semblables se trouvent à proximité, mais leur pression est inférieure et le feu n’y brûle pas. Cet endroit est relativement sûr pour l’homme, mais les animaux sauvages ou le bétail domestique ne peuvent plus en sortir.

Le village de Darvaza, qui a donné son nom au cratère, a été rasé au début des années 2000. Quelques années plus tard, le président du Turkménistan Gurbanguly Berdimuhamedow a ordonné d’ensevelir le cratère. Ce qui n’a toujours pas été fait.

Source :

https://fr.sputniknews.com/presse/201810021038339773-cratere-porte-l-enfer-desert-turkmenistan/