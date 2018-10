La position dans laquelle nous nous asseyons est mauvaise pour notre dos ! Voilà comment nous devrions nous asseoir

Credit : Video by Erin Brethauer

À tous, il nous est déjà arrivé d’avoir mal au dos ou d’être dans une position inconfortable en étant assis, soit sur un fauteuil de notre salon, soit dans les sièges de notre voiture. Peut-être même êtes-vous en train de lire cet article dans une mauvaise position ! Certains spécialistes de la question donnent des clés dans un article afin de remédier à ce problème.

Petit historique des chaises et fauteuils

Durant des centaines d’années, les chaises étaient en bois. Puis parfois, sur ces bases de chaises en bois, on y ajoutait quelques rembourrages. Pendant une très grande partie de l’histoire, nos ancêtres avaient le luxe de pouvoir s’asseoir sur des chaises dures et plates, indispensable pour prévenir des maux de dos.

Il y a un siècle, la technique et la technologie ont privilégié la créativité des types de chaises au détriment d’un véritable confort, essentiel à une assise n’oppressant pas notre corps. En effet, Galen Cranz, spécialiste de l’étude de la conception de sièges à l’Université de Californie, Berkeley indique ceci : « Le 20ème siècle a connu une période d’expérimentation technologique et d’oubli du corps ».

Le problème des chaises actuelles

Jean Couch a 75 ans, et est une spécialiste dans l’art de s’asseoir correctement. Elle explique que quasiment tous les fauteuils actuels sont soit trop profonds, soit trop mous. En effet, elle explique que « Quand une chaise est trop profonde, le dossier est trop éloigné du bord et vous ne pouvez pas poser vos jambes sur le sol sans vous affaler ».

Quand une chaise est trop molle, alors « La chaise fait reculer les os de la hanche et la colonne vertébrale se plie en forme de C. », ce qui est mauvais pour notre dos.

Mauvaise posture avec un dos en forme de C – Crédits : Bruce Mars/Pexels

Stuart McGill, spécialiste de la biomécanique de la colonne vertébrale à l’Université de Waterloo en Ontario au Canada, étaye ces derniers propos, en expliquant que s’affaler une fois de temps à autre n’est pas un problème, « Mais si vous ne cessez d’exposer votre colonne vertébrale à cette flexion, elle deviendra sensible à la douleur chez la plupart des gens ». À force de lui imposer une telle position, nous risquons d’abîmer nos disques intervertébraux.

Quelle position adopter, tout en gardant les mêmes chaises ?

Jean Couch explique que si nous voulons garder nos chaises actuelles, mais que nous souhaitons tout de même bien nous installer, nous devons utiliser quelques accessoires. « Nous devons maintenant utiliser des accessoires et des techniques pour nous asseoir sur des chaises d’une façon qui soit bonne pour le dos ».

Elle dévoile ainsi 3 astuces qui peuvent être utiles dans n’importe quels cas :

1. Il faut s’asseoir sur le rebord de la chaise

En effet, elle avoue la chose suivante : « Si j’entre dans une pièce et que je ne vois que des chaises douces et profondes, je chercherai une chaise avec un cadre [en bois], ensuite, je m’assiérai sur la partie avant de la chaise. » Inutile donc d’utiliser un dossier, c’est lui qui contraint bien souvent notre colonne vertébrale à adopter une forme de C.

Elle ajoute aussi que la position des jambes pour une bonne posture assise est extrêmement importante. « Faites attention à la position de vos jambes, l’idée, c’est d’avoir les genoux en dessous de la hanche. » Elle renchérit en affirmant que « La plupart des gens pensent que les genoux et les hanches devraient être au même niveau, de sorte que l’angle entre votre torse et vos jambes soit de 90 degrés. Mais vous serez plus à l’aise – et moins susceptible de vous effondrer – si cet angle est supérieur à 90 degrés ». Selon elle, mieux vaut s’en tenir à « quelque chose comme 120 degrés ».

Cet angle est en fait celui que prennent les jambes des astronautes lorsqu’ils sont en apesanteur. La NASA appelle cela la « posture corporelle neutre », car à ce moment précis, nos muscles se retrouvent détendus.

Credit : Video by Erin Brethauer

2. Il faut utiliser un accessoire pour se surélever légèrement du bord d’une chaise trop molle

Lors de son interview avec NPR, elle a pris un accessoire plutôt ferme, comme une veste, qu’elle a pliée et placée légèrement sous son postérieur. Cela permet de surélever légèrement le bassin vers l’avant, et de se redresser légèrement au-dessus de la chaise.

Pour cela, Jean Couch indique que n’importe quel accessoire fera l’affaire, du moment qu’il est ferme, et qu’il permet de bien faire incliner les hanches vers l’avant. De plus, il permet plus facilement à nos jambes d’atteindre la position avec l’angle de 120 degrés nécessaire, entre le torse et nos cuisses.

Credit : Video by Erin Brethauer

3. Faites-vous même votre dossier

Lors que nous sommes en voiture, nous devons inévitablement reposer notre dos sur le dossier. Esther Gokhale, qui est aussi une spécialiste de la posture, dit qu’il serait imprudent de ne pas s’adosser au dossier lorsque nous sommes en voiture. Comment être dans une bonne position alors ? « La seule solution est de construire le dossier de façon à ce qu’il soit plus plat, ce qui permet de transformer la forme en C en une forme en I. ». Comme vu précédemment, n’importe quel objet fera l’affaire, du moment qu’il est ferme. Ensuite, il faut le placer au milieu du dos, là où la courbure en forme de C se fait, et donc normalement, là où le dossier à une forme courbe. Un accessoire permettra d’en faire une surface plane.

Enfin, Esther Gokhale indique ceci : « Allongez votre colonne vertébrale en étirant doucement votre dos sur l’oreiller. Et voilà ! Vous avez transformé une chaise ou un siège d’auto douloureux et affaissé en un siège confortable ».

Credit : Video by Erin Brethauer

Crédits : Bruce Mars / Pexels

