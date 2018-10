IRL Glasses : Ces lunettes anti-pubs bloquent les écrans LCD et LED (Vidéo)

Les utilisateurs de ces lunettes IRL pourront enfin dire adieu aux pubs intempestives des couloirs de métro, des bus et des vitrines.

« Inspirée du film culte de John Carpenter “They Live”, dans lequel des lunettes de soleil bloquent les pubs. », cette invention a été créée par Ivan Cash, un Américain qui finance en partie son projet sur Kickstarter. « Il n’y a encore pas si longtemps, les téléphones étaient accrochés au mur, les télés pesaient aussi lourd que les frigos et les ordinateurs rivalisaient avec les minivans en terme de taille. Puis, tout a changé. Les Américains passent en moyenne 11 heures par jour à regarder des écrans, d’après le New York Times. », explique l’inventeur de ces lunettes anti-écrans.

Sur la plateforme de financement participatif, les lunettes IRL sont pour le moment vendues à 49 dollars, avant d’être commercialisées à 79 dollars. Elles rendent tous les écrans LCD et LED noirs grâce à une technologie optique de polarisation horizontale. « En aplatissant et en faisant pivoter la lentille polarisée à 90 degrés, la lumière émise par les écrans est bloquée, ce qui donne l’impression que le téléviseur ou l’ordinateur en face de vous est éteint. », explique Ivan Cash. Et elles font aussi lunettes de soleil !

Les lunettes anti-pubs de l’inventeur fonctionnent avec « la plupart des téléviseurs, certains ordinateurs, mais aucun smartphone. », précise leur créateur. Il espère, avec sa campagne, attiser l’intérêt de nouveaux investisseurs, afin de poursuivre ses recherches et ainsi d’améliorer son prototype. « Les lunettes IRL ne sont pas juste un produit, c’est un engagement. La vie n’est pas faite pour être vécue en 2D. », estime Ivan Cash. Il espère avec sa nouveauté « permettre aux gens de contrôler la technologie, et non pas l’inverse ».

Time : 3 mn 07

Photo extraite du film « They Live », « Invasion Los Angeles » (1988)

Photo : Illustration du film « They Live », « Invasion Los Angeles » (1988)

