La Fosse Dionne : un vrai mystère en plein centre-ville de Tonnerre dans le département de l’Yonne (Vidéos)

À Tonnerre, personne ne connaît ni la forme ni les dimensions exactes de ce gigantesque trou. Alors, pour en savoir plus, un homme a décidé de plonger…

En plein centre-ville de Tonnerre, dans l’Yonne, cet énorme trou d’où sort une folle quantité d’eau est aussi un gigantesque mystère. Plusieurs plongeurs y ont déjà perdu la vie en tentant de l’explorer et, depuis plus de vingt ans, toute excursion y était carrément interdite. Mais, ces jours-ci, grâce à la détermination d’un homme curieux et passionné, les recherches reprennent enfin. Gros plan sur la Fosse Dionne, un site naturel fascinant qui reste à découvrir.

La Fosse Dionne est une source exsurgence. Autrement dit, elle est alimentée par l’eau de pluie qui infiltre les sols et emprunte de longues galeries souterraines avant de refaire surface à un rythme de 311 litres… par seconde (et jusque 3.000 litres par seconde en cas de crue).

Voilà. C’est à peu près tout ce que l’on sait. Pour le reste, la Fosse Dionne est un mystère. Comme le rapporte France 3, plusieurs tentatives d’exploration ont eu lieu, notamment en 1955, 1979 et 1989 mais, à la suite de plusieurs accidents mortels, l’accès au site a été interdit en 1996.

C’était sans compter sur la volonté de Pierre-Éric Deseigne. Ce plongeur a obtenu l’autorisation d’entrer dans la Fosse, avec trois objectifs en tête : poser un nouveau fil d’Ariane qui lui permettra de retrouver son chemin, nettoyer la fosse des déchets bêtement jetés là, cartographier le réseau et revenir avec des images.

Pour l’heure, la galerie a déjà été explorée sur 360 mètres. Pierre-Éric Deseigne rêve d’aller plus loin.

Le toponyme Dionne aurait pour origine Divona. Moins vraisemblablement, il aurait un rapport avec la nymphe Dioné, Océanide de la mythologie grecque.

Nous sommes en France, en 2018, et il reste encore des sites sublimes qui n’ont encore jamais été explorés. La nature est décidément bien loin d’avoir livré tous ses mystères !

