Pourquoi est-il absolument nécessaire de bien nettoyer vos lentilles de contact ?

Une récente étude publiée dans le British Journal of Ophthalmology rappelle qu’une infection rare pouvant causer la cécité se répand depuis quelques années chez les porteurs de lentilles en Angleterre. En cause : une mauvaise hygiène.

L’infection est rare, mais cela ne l’empêche pas de se répandre. Depuis 2010, la kératite à Acanthamoeba fait en effet de plus en plus parler d’elle. Cette infection se caractérise par la présence d’amibes unicellulaires appartenant au genre Acanthamoeba (des petits vers) dans la cornée, qui endommagent de façon permanente notre vue – au point de rendre potentiellement certaines personnes aveugles. Si l’on ne comptabilise en moyenne qu’un ou deux cas par million de personnes, 85 % des cas (aux États-Unis) concernent les porteurs de lentilles qui ne respectent pas les conditions d’hygiène prescrites.

L’étude s’est ici concentrée au niveau du sud-est de l’Angleterre, où de plus en plus de cas d’infections sont déclarés. En consultant les dossiers de patients du Moorfields Eye Hospital sur une période de 20 ans (de 1986 à 2016), une équipe de chercheurs s’est alors aperçue que les cas d’infections avaient triplé chez les porteurs de lentilles depuis 2010. Sondant les principaux intéressés, il en ressort alors que les risques étaient beaucoup plus élevés chez celles et ceux qui ne nettoyaient pas leurs lentilles, qui ne se lavaient pas les mains avant chaque manipulation, qui gardaient leurs lentilles sous l’eau ou qui utilisaient un désinfectant particulier appelé Oxipol pour les nettoyer.

Ainsi, tous ces risques dépendent en grande partie du comportement de chaque individu. « Cette infection, même si elle est encore assez rare, est largement évitable. », explique John Dart, de l’University College London et ophtalmologue au Moorfields Eye Hospital. « Cette augmentation des cas met en évidence la nécessité pour les utilisateurs de lentilles de contact d’être au courant des risques ».

Les gestes sont assez simples

Pour éviter les risques d’infections, il est nécessaire de bien se laver et de se sécher les mains avant de manipuler les lentilles et de ne pas les porter sous l’eau (dans le bain, à la piscine ou en mer). Les lentilles quotidiennes jetables sont également recommandées – bien qu’elles participent grandement à la pollution plastique – celles-ci éliminant les besoins de produits désinfectants et d’étuis potentiellement très sales eux aussi.

