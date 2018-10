La force du sourire : pratiquez la méthode des maîtres taoïstes

Jerry Lewis (1926 – 2017), humoriste, acteur, producteur et réalisateur de cinéma américain

Pour vivre plus heureux souriez plus souvent ! C’est bon pour le moral, pour la santé et même pour la beauté du visage. Sourire et se sourire, comment aller bien.

En plus, le sourire est contagieux : même si on s’est levé du mauvais pied, il suffit qu’un inconnu nous sourit dans la rue, et hop, l’envie d’être heureux revient au galop. Le vrai sourire a des pouvoirs fabuleux : faites circuler sans compter… sans vous oublier pour autant.

Le sourire du cœur : la méthode des maîtres taoïstes

Dans l’Antiquité, les maîtres taoïstes enseignaient que le sourire intérieur, le sourire envers soi-même, procure l’harmonie intérieure, qu’il est source à la fois de santé et de bonheur.

Vous en doutez ? Essayez ! Voici cette ancienne et très belle pratique telle que Mantak Chia nous l’a transmise (1).

Né en 1944 en Thaïlande, de parents chinois, il fait partie de ceux qui ont à cœur de transmettre les trésors de la sagesse taoïste, tradition vieille de plusieurs millénaires.

Comment apporter du sourire dans sa vie ?

Installez-vous confortablement, en position assise, les yeux fermés, et détendez-vous. Sentez vos yeux émettre un sourire radieux, magnifique. Par cette simple détente, vous pouvez déjà calmer tout votre système nerveux.

Invitez ce sourire intérieurement, laissez-le venir et rayonner. Lorsque vous sentez qu’il est là, imaginez qu’il se déverse en pluie depuis vos yeux, et faites-le descendre dans vos organes vitaux.

Répandez ce sourire dans le visage, et laissez-le entrer dans vos mâchoires. Beaucoup de tensions s’accumulent dans les mâchoires, et une fois que le sourire s’y sera répandu, vous sentirez ces tensions se relâcher. Déversez-le dans le palais, partout à l’intérieur de la bouche, sans oublier la langue, puis sur la nuque et dans la gorge.

La nuque, qui est traversée de nombreux nerfs et de vaisseaux sanguins vitaux, assure la liaison entre le cerveau et le corps. Elle est aussi un grand réservoir de tensions. Détendez donc ses muscles, et laissez le sourire circuler.

Dirigez ensuite votre sourire vers le cœur. Sentez son énergie se déverser dans tout votre système circulatoire. En répandant ce sourire dans votre cœur, et en le remplissant d’amour, vous favorisez une bonne circulation sanguine.

Du cœur, laissez maintenant ce sourire gagner vos poumons : sentez-les se décontracter et respirer avec la plus grande aisance.

Dirigez-le ensuite vers l’abdomen, d’abord dans le côté droit du corps, puis jusqu’aux reins, de part et d’autre de la colonne vertébrale. Laissez-le se répandre dans tout l’abdomen, en passant par la rate et le pancréas, et amenez-le finalement au nombril. Appréciez au passage la sensation de détente !

Revenez à vos yeux et, comme au début, sentez-les rayonner un superbe sourire.

Diffuser le sourire dans le corps

Vous allez maintenant « envoyer » ce sourire dans le milieu du corps. Comment ? C’est tout simple : accumulez de la salive dans la bouche, et avalez-la, en sentant que votre sourire l’accompagne : œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, rectum. Avec un peu de pratique, vous constaterez que votre digestion en sera facilitée.

Revenez une fois encore à vos yeux, ressentez votre sourire intérieur.

Guidez-le cette fois à l’arrière du corps : colonne vertébrale, chaque vertèbre, les cervicales, les dorsales, puis les lombaires l’une après l’autre, le sacrum et le coccyx. Il est fort possible que vous ressentiez alors chaleur et bien-être. Pour terminer, ramenez ce sourire au nombril, dans le centre du corps.

La pratique du sourire taoïste : quelques minutes par jour

Cette puissante pratique ne demande que quelques minutes et ses bienfaits sont immenses. Indiquée pour améliorer la circulation sanguine, elle agit aussi sur les fonctions digestives, contre les tensions, la nervosité, les peurs et l’anxiété.

Vous avez envie de maintenir et de renforcer votre état de santé, de développer votre aptitude à rester calme et joyeux-joyeuse, et même votre rayonnement ? Vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Cela ne coûte rien d’essayer

Bruce Lee (1940 – 1973), artiste martial, réalisateur, acteur, producteur, scénariste sino-américain

