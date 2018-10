Quelles sont les plus anciennes villes du monde encore habitées ? (Vidéo)

Citadelle d’Alep – Crédits : iStock

Dans l’état des connaissances actuelles en archéologie, les plus anciennes villes du monde se trouvent au Moyen-Orient et en Europe. En Syrie actuelle se trouvent deux villes parmi les plus vieilles du monde : Damas et Alep.

Il n’est pas évident d’identifier le moment où un groupement de population devient une ville. Certains chercheurs identifieront les premières cités par rapport à la naissance de leurs relations commerciales, d’autres par l’apparition de rues et de bâtiments justifiant un espace public. Par ailleurs, il est également judicieux d’identifier les lieux qui ont été habités en permanence depuis leur création.

Suivant les recherches archéologiques, le Moyen-Orient, l’Europe, mais également l’Asie ont les villes encore habitées les plus anciennes. Si le débat concernant certaines villes au niveau de la permanence de la présence de l’humain est encore d’actualité, la liste ci-dessous donne un aperçu des villes les plus anciennes du monde.

Au Moyen-Orient, nous trouverons la ville de Damas (Syrie) fondée vers 9000 av. J.-C., mais habitée avec certitude depuis 2000 av. J.-C. Citons également Jéricho (Palestine), dont les premières fortifications remontent à 9000 av. J.-C., mais dont le peuplement est permanent depuis 3000 av. J.-C. D’autres villes sont très anciennes telles que Byblos au Liban (5000 av. J.-C.), Alep en Syrie (5000 av. J.-C.), ou encore Suse en Iran (4200 av. J.-C.).

Jéricho (Palestine)

Alep (Syrie), une des villes les plus anciennes du monde. Crédits : Wikipédia

En Europe, Argos et Athènes sont les deux plus anciennes villes. Si la première détient vraisemblablement la première place, car considérée comme étant une ville depuis 5000 av. J.-C., la seconde ne l’est “que” depuis 4000 av. J.-C. malgré des traces de présence humaine dès 11 000 av. J.-C. Par ailleurs, si la ville de Plovdiv (Bulgarie) a été fondée en 6000 av. J.-C., celle-ci est habitée de manière permanente depuis 3500 av. J.-C.

En ce qui concerne l’Asie, deux villes sortent du lot. Il s’agit de Varanasi (Inde), fondée en 1000 av. J.-C selon les fouilles archéologiques (-3000 selon la légende) et Luoyang (Chine), une des quatre capitales historiques de la Chine. Cette dernière a été fondée en 2070 av. J.-C.

Ne manquons pas de citer d’autres villes anciennes :

Cadix en Espagne (1100 av. J.-C.)

Balkh en Afghanistan (1500 av. J.-C.)

Kirkouk en Irak (2200 av. J.-C.),

Jérusalem en Israël (2800 av.J.-C.)

Beyrouth au Liban (3000 av. J.-C.)

Médinet el-Fayoum en Égypte (4000 av. J.-C.)

N’oublions pas le continent américain et sa plus ancienne ville, à savoir Caral (Pérou) datant d’il y a 4600 ans, c’est-à-dire au moment où les Égyptiens construisaient leurs premières pyramides.

