Arnaque à la désintégration des billets de banque !

Photo : illustration

Des escrocs se rendent actuellement chez des personnes âgées pour, soi-disant, déboucher leurs canalisations. Et sous prétexte qu’ils utilisent des produits toxiques qui peuvent détruire les billets de banque, ils demandent leur argent liquide pour le protéger dans le réfrigérateur ! Argent qui évidemment disparaît !

L’octogénaire est en larme. « Ils présentaient bien et je ne me suis pas assez méfiée sur le coup. C’est qu’une fois qu’ils sont partis que j’ai compris. » explique-t-elle.

Ce mercredi en début d’après-midi dans le centre-ville de Rennes. Cette octogénaire rentre de faire ses courses et rencontre trois hommes sur le palier de son appartement. « Ils m’ont expliqué qu’il y avait une fuite d’eau à l’appartement du dessus et qu’ils devaient vérifier qu’il n’y avait pas de problème chez moi. », poursuit la victime. « Ils sont alors entrés chez moi et ont fait couler l’eau longtemps. Puis ils m’ont dit qu’il y avait du sable dans mes canalisations et qu’ils devaient mettre un produit spécial qu’ils m’ont montré. » La vieille dame ne se méfie pas.

« On va mettre votre argent au frais pour le protéger »

« Puis ils m’ont expliqué que les vapeurs de ce produit pouvaient détruire les billets de banques et les métaux précieux. Que c’était déjà arrivé chez d’autres personnes. Ils m’ont donc demandé de leur donner mon argent afin qu’ils le mettent dans le réfrigérateur pour le protéger. » Elle obtempère et leur donne 1 200 € en liquide. « Ils ont pris une enveloppe et ont glissé l’argent dedans. »

Sauf que l’enveloppe mise dans le réfrigérateur est vide. Prétextant devoir intervenir à l’étage du dessous, les escrocs ont pris la poudre d’escampette. Ce n’est qu’en allant voir sa voisine pour lui expliquer sa mésaventure que l’octogénaire comprendra s’être fait duper. Une femme qui venait de perdre son mari et qui devait maintenant porter plainte au commissariat.

Donc attention si de telles personnes se présentent chez vous. Ne les autorisez pas à rentrer et, en cas de doute, prévenez immédiatement la police.

Les escrocs demandent l’argent pour le protéger dans un réfrigérateur | Ouest-France

Source :

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-arnaque-la-desintegration-des-billets-de-banque-6011678

https://www.planet.fr/societe-billets-qui-se-desintegrent-attention-a-larnaque.1644716.29336.html