Revivez les dernières heures de Pompéi comme si vous y étiez (Vidéos)

La journée du 24 août 79 après Jésus-Christ… comme si vous y étiez !

2 000 ans plus tard, l’éruption du Vésuve reste probablement l’une des catastrophes naturelles les plus fascinantes de l’histoire de l’humanité. En engloutissant Pompéi sous plusieurs mètres de cendres, ce volcan a figé toute une cité antique dans son jus… et ce, pour l’éternité. Aujourd’hui encore, l’événement concentre la science et le travail d’un nombre impressionnant de chercheurs qui cherchent à percer les derniers mystères de ce 24 août 79…

Pompéi n’a été redécouvert qu’au 17ème siècle. Et encore, il a fallu plusieurs centaines d’années supplémentaires pour reconstituer les événements de cette journée fatale…

Mais maintenant ça y est, on est capable de dire, heure par heure, comment la catastrophe s’est déroulée : la terre qui tremble, le bouchon qui obstrue le cratère du volcan, le magma qui remonte, la pression qui augmente, les secousses qui se rapprochent, le bouchon qui saute, la lave qui se libère et, finalement, cette colonne de poussières et de cendres qui s’élève à 35 000 m dans le ciel avant de s’abattre sur la ville…

Pour revivre les dernières heures de Pompéi, voici une vidéo exceptionnelle. Comme si une caméra fixe avait été installée sur le toit d’une maison et avait tout filmé…

Le 24 août 79 à Pompéi comme si vous y étiez, c’est maintenant !

Time : 8 mn 39

Dans cette catastrophe, 10% des habitants de Pompéi auraient perdu la vie, soit environ 1 200 personnes. Les autres auraient réussi à fuir à temps.

Aujourd’hui, la cendre ayant préservé le site pendant des siècles, Pompéi est devenu l’un des témoignages les plus impressionnants, émouvants et authentiques de l’antiquité romaine… Voici quelques images et explications :

Time : 28 mn 12

Voir ainsi Pompéi telle qu’elle existait juste avant de disparaître, voilà qui ne laisse pas indifférent. Un travail remarquable !

