Résumé SOTT – Septembre 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Le mois de septembre a été une course folle et dangereuse pour de nombreux habitants de la planète. Des États-Unis à l’Europe, en passant par l’Inde, la Chine et l’Afrique, la principale menace provenait des quantités massives et soudaines de précipitations qui ont balayé les terres, les maisons et les habitants. Dans le même temps, de nombreuses régions ont reçu une chute de neige inhabituellement précoce (ou tardive pour l’hémisphère sud). Rappelez-vous, pendant la majeure partie du mois de septembre, c’était encore l’été ! L’Amérique du Nord, l’Europe de l’Est, l’Asie centrale et l’Australasie avaient eu beaucoup de neige.

L’ouragan Florence a été le principal ouragan de septembre dernier; il a frappé la côte sud-est des États-Unis, faisant 17 morts et d’énormes pluies, tandis que 3 typhons ont touché le nord-ouest du Pacifique, causant de nombreuses destructions à Hong Kong, aux Philippines et au Japon. Le typhon Jebi, qui a frappé le Japon, a été la tempête la plus forte depuis 25 ans. Vers la fin du mois, un séisme majeur de 7,5 a donné lieu à un tsunami dévastateur qui a ravagé l’île de Sulawesi, en Indonésie. Le nombre de morts s’élève actuellement à plus de 2 000, les autorités déclarant que ce nombre pourrait tripler si cela se poursuivait.

Comme presque tous les deux mois ces dernières années, le mois de septembre dernier a également été marqué par de multiples éruptions volcaniques, des incendies de forêt importants et des observations toujours présentes (et en augmentation) de météores / boules de feu. En bref, la planète continue de basculer et de rouler à un rythme alarmant.

Ce n’est pas le moment de détourner le regard !

This past month of September was a wild and dangerous ride for many denizens of planet earth. From the USA, to Europe, India, China and Africa, the primary threat came from the massive and sudden amounts of rainfall that swept away land, homes and people. At the same time, many areas received unusually early (or late for the Southern hemisphere) snowfall. Remember, for most of September it was still summer time! North America, Eastern Europe, Central Asia and Australasia all received lots of the white stuff.

Hurricane Florence was the major hurricane for this September as it slammed into the SE US coast killing 17 people and dropping massive amounts of rain, while 3 typhoons hit the NW Pacific causing widespread destruction to Hong Kong, the Philippines and Japan. Typhoon Jebi, which hit Japan, was the strongest storm in 25 years. Towards the end of the month, a major 7.5 earthquake that gave rise to a devastating tsunami ravaged Indonesia’s Sulawesi island. The death toll currently stands at over 2,000, with authorities saying that that number could triple as recovery operations continue.

Like almost every other month in recent years, this past September was also marked by multiple volcanic eruptions, major wildfires and the ever present (and increasing) meteor/fireball sightings. In short, the planet is still rocking and rolling at an alarming pace. Now is not the time to look away!

